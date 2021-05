Elokuva-arvio ja videoblogi: Elokuvana nuortenkirjatrilogiaan perustuva Chaos Walking on hybridi – Kino-Keskipohjanmaassa Anna Airola kertoo suosikkielokuvastaan

Chaos Walking. Ohjaus Doug Liman. Käsikirjoitus Patrick Ness ja Christopher Ford. Kuvaaja Ben Seresin. Pääosissa Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen. 109 min. K12. Ennakkoesitykset BioRex, Pietarsaari.

★★★

Hannu Björkbackan elokuva-arvosteluja ja televisiosarjavinkkejä nyt myös verkko- ja näköislehdessä videona.

Chaos Walking perustuu Patrick Nessin nuortenkirjatrilogiaan. Palkitulta Nessiltä on toistaiseksi suomennettu vain Hirviön kutsu, joka tehtiin elokuvaksi 2016. Romaanisarja Chaos Walking sekä filmi kertovat planeetasta, jonne Maasta on lähetetty siirtokuntia. Planeetalla on outo vaikutus ihmisiin. Heidän ajatuksensa kuuluvat lakkaamattomina ääninä, joita kutsutaan Meluksi. Vain naiset ovat immuuneja sille. Keskushenkilön, nuoren Toddin, yhteisöstä naiset ovat kadonneet. Pormestari Prentiss väittää, että planeetan alkuasukkaat, hirviömäiset pakkelit, ovat hävittäneet naiset, muiden muassa Toddin äidin. Mutta pitääkö se paikkansa?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirjailija Ness on sanonut pontimena Chaos Walkingille olleen sen ylilyövän informaatiotulvan, joka nuorisoon kohdistuu. Sarjan mottona on lause ”Melu on suodattamaton mies, ja ilman suodatusta mies on kävelevä kaaos.”

Kirjoissa 13-vuotias, elokuvassa Tom Hollandin näyttelemä teini-ikäinen Todd on kävelevä ajatushautomo. Melu vain saa hänen sekavat, milloin vilpittömät, milloin nolot ajatuksensa, muistonsa ja haaveensa, kuulumaan kaikelle kansalle. Äänien ohella näemme pojan pään ympärillä pyörivät mietteet digitaalisena, tulikivenkatkuisena myrskynä, kun mielleyhtymät keskeyttävät järkevän ajatuskulun. Savunpollähdys on mainio vertauskuva päätä pyörryttävälle informaatiopöhinälle.

Elokuvana Chaos Walking on hybridi. Muodoltaan se on täysiverinen western, jossa pelätään, paetaan ja kostetaan. Naiset miehisessä tarinassa tulevat kuin toiselta planeetalta, ja näin nuoren Violan (Daisy Ridleyn) kohdalla kirjaimellisesti onkin. ”Avaruustyttö” sekoittaa paitsi Toddin ajatukset ja Melun, myös itsevaltaisen pormestarin (Mads Mikkelsen) mukaan nimetyn paikkakunnan. Viola on Maasta lähetetyn toisen siirtokunnan sanansaattaja, mikä uhkaa Prentissin valtapyrkimyksiä.

Lännenelokuvan ja tieteisfilmin ainesten lisäksi Chaos Walking on fantasiaa. Kyvykkäimmät planeetan asukkaista pystyvät mielillään luomaan harhakuvia ja pönkittämään valtaansa pormestarin tavoin. Tai suojelemaan jälkikasvuaan, kuten Toddin adoptiovanhemmat Ben ja Cillian. Elokuva antaa ymmärtää miesten olevan pariskunta asiasta kummemmin numeroa tekemättä.

Doug Limanin filmiversio käyttää trilogian nimeä, mutta keskittyy ensimmäiseen romaaniin ja jättää jatko-osien mahdollisuudet avoimeksi. Romaanisarjan maailma vaikuttaa pätevästi pystytetyltä, joskin pikakirjoituksella tehdyltä yksinkertaistukselta. Parhaimmillaan Chaos Walking on nuorten kuvauksessa. Vaikka Tom ”Spider-Man” Holland on jo 24-vuotias, nuorukaisen hämmennys on osuvasti tavoitettu, kun Todd kohtaa tytön ensi kertaa elämässään. Daisy ”Star Wars” Ridley, 29, on Violana ilman ”melua” arvoituksellisempi ja pidättyvämpi, suuresta maailmasta tietoisempi kuin tynnyrissä kasvatettu Todd.

Holland ja Ridley näyttelevät miellyttävästi yhteen ja tuovat kertomukselle sen sielun, mikä pitää kiinnostuksen yllä silloinkin, kun tarina tyytyy tavanomaisimpiin ratkaisuihin sankariparia kiipeleistä pelastaessaan. Mads Mikkelsen on Prentissin roolissa sekä ilmiselvä konna että tarpeeksi monisyinen vaikuttimineen. Romaaneja lukematonta tietenkin ihmetyttää, mikä ajaa pormestaria ylläpitämään naisetonta yhdyskuntaa – muu kuin itsetuho.

Romaaneihin verrattuna elokuva lienee kompromissi. Sellaisenakin se on saanut siunauksen kirjailijalta itseltään. Patrick Ness on Chaos Walkingin toinen käsikirjoittaja.

Hannu Björkbacka