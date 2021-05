Viiniarvio

Pratsch Grüner Veltliner 2020, Itävalta, 14,98 €

Palataan turvallisiin perusasioihin, joiden kanssa ei voi mennä pieleen. Napataan hyllystä mukaan kirkkaan vihreällä etiketillä varustettu Pratsch Grüner Veltliner Itävallasta. Sitten ostetaan ruokakaupasta kuhafile ja kilo sinisimpukoita. Ja patonkia. Itävaltalaiset valkoviinit ovat lähes poikkeuksetta varmoja valintoja kala- ja äyriäisruualle sekä salaateille. Yleensä ne on valmistettu Grüner Veltliner tai Riesling rypäleistä.

Tämän tuoksu on sopivasti sitruksinen, vihreää omenaa ja vähän karviaisen aromia. Gruner Veltliner on rypäleenä samanoloinen kuin Riesling, mutta vähän kevyempi, silti tarpeeksi hapokas. Tuoksu ei anna oikeutta Pratschin maulle, joka on paljon laajempi kokonaisuus.

Pratsch maistuu ennen kaikkea raikkaalle ja sopivan hapokkaalle. Limettistä sitrusta, melonia, päärynää, joista oikeastaan sitrus hallitsee makua ja sen taustalla on monenlaista jälkimakua. Ruuan kanssa viini on tasapainoinen ja jälkimakua on riittävästi. Ei tarvitse pettyä kalan, simpukoiden ja valkosipulivoilla sipaistun patongin kanssa. Keskitasoa selvästi parempaa valkoviiniä tämän kesän kevyille aterioille.