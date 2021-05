Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rugbya, riitaa ja rakkautta

★ ★ ★ ★

Head High. Ohjaus Awanui Simich-Pene, Tim Worrall, Damon Fepulea’i, 2020 Yle Areena ke 26.5.

Vierasjoukkue, Uuden-Seelannin rugbyseura Head High voittaa TV-viikon ottelussa kotimaiset juniorijalkapalloilijat Kentän laidalla - maalein 4-2. Laadulla on tekijänsä. Uusiseelantilaisista tv-jutuista mieleen tulevat Piikkejä paratiisissa (800 words) sekä Murhia ja kantrimusiikkia (The Brokenwood Mysteries). Niille löytyy laatuisa kilpailija uudesta perhesarjasta Head High. Maorikansa oli esillä Piikeissä ja Murhissakin sitä käsitellään. Tämä selvä! Polynesialainen Uuden-Seelannin alkuperäiskansa muodostaa viidenneksen väestöstä, toiseksi suurimman ryhmän. Head High tuo viimein maorit väkevästi pääosaan. Lukiolaisveljesten Manan (Jayden Daniels) ja Tain (Lionel Wellington) äiti on maoripoliisi Renee (Miriama McDowell). Puoliso Vince (Craig Hall) on pojat adoptoinut rugbyjoukkueen valkoinen valmentaja.

Vastakkainasettelu syntyy Southdownin lukion ja Saint Isaacin yksityisen oppilaitoksen välille. Taviskouluun kelpaavat köyhienkin lapset, huippulukio kuorii kermat päältä. Nuorten kesken syntyy skismaa luokkaeroista, seurustelukumppaneista ja rugbysta. Vanhemmille ja valmentajille oman koulun voitto on arvovaltakysymys. Voisivatko viimeiset tulla ensimmäisiksi tähtipelaajien Manan ja Tain johdolla? Head High ihastuttaa jo ensijaksoillaan. Rugbyssä riittää dramatiikkaa, vaikka pelin säännöt eivät olisikaan hallussa. Urheilu tuo esiin jännitteitä ihmisten välillä, ei vähiten Reneen ja Vincen suhteessa. Nuorimmaisen Arian (Te Ao o Hinepehinga Rauna) välit Saint Isaacin uusimpaan pelaajakiinnitykseen näyttävät olleen läheisemmät kuin vanhemmat aavistivat.

On nautinto seurata varmalla kädellä punottua viihdesarjaa, joka tuo vieraat olosuhteet lähelle ja hahmot samaistuttaviksi. Head High kertoo inhimillistä tarinaa. Persoonalliset näyttelijät nousevat valokeilaan, mutta osaavat myös ryhmätyön. Ohjaus ja käsikirjoitus kantavat kaunista hedelmää.