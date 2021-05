Koukutu kirjontaan, jos neulominen jo kyllästyttää – Anna Kilpeläinen sai inspiraation lahjakirjasta ja kirjoo nyt upeita tauluja



Anna Kilpeläinen kehittelee itse kirjontatyönsä, mutta hän suosittelee aloittamaan vaikkapa erilaisten valmiiden kirjontapakettien avulla. Paketeissa on kaikki tarvikkeet ja malli, joten alkuun pääsy on helppoa.

Anna Kilpeläinen kehittelee itse kirjontatyönsä, mutta hän suosittelee aloittamaan vaikkapa erilaisten valmiiden kirjontapakettien avulla. Paketeissa on kaikki tarvikkeet ja malli, joten alkuun pääsy on helppoa.

Anna Kilpeläisen kirjontatyö on kuin moderni huoneentaulu. Friends are the flowers of life, ystävät ovat elämän kukkia. Kirjonta on monelle tuttua huonetauluista tai mummojen lakanoihin tekemistä nimikirjaimista.