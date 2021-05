Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Halutaanko päätöksenteko yhä harvempiin käsiin?

Olen huolissani seurannut Soiten päätöksiä ja palveluiden säilymistä alueen kunnissa. Säästöjä on haettu ja esitetty koko Soiten olemassaolon ajan. Palveluiden alasajo ei viime vuonna saanut Soiten valtuustossa suurempaa kannatusta. Sen vuoksi ihmettelen valtuuston listalla olevaa esitystä, jossa päätöksentekoa ollaan siirtämässä luottamushenkilöiltä viranhaltijoille. Vai onko esityksen taustalla luottamushenkilöiden nihkeys palveluiden alasajoon?

Esityksen mukaan kunnissa olevien toimipisteiden palveluista ja yksiköiden asiakasmääristä päättäisi jatkossa pieni joukko viranhaltijoita. Mikäli esitys menee läpi, niin Soiten valtuustolla on entistä vähemmän merkitystä. Kuka puolustaa sen jälkeen kuntalaisten palveluita?

Kunnat vastaavat ainakin toistaiseksi Soiten kustannuksista. Kuntien pitäisi siten voida myös päättää mitä palveluita kuntalaisille järjestetään. Oleellista tässä on myös se, kuinka hyvin alueen kunnat kykenee yhteistyöhön.

Kuntien kanssa on syytä käydä keskustelu mitä palveluita ja kuinka ovat niistä oikeasti valmiita maksamaan. Palvelut on tärkeitä koko maakunnan kannalta ja niistä on syytä pitää kiinni.

Täytyy myös muistaa tuleva sote-uudistus ja mitä se tuo tullessaan. Alueen asukkaiden kannalta tilanne on huolestuttava. Mikäli nyt syystä tai toisesta ajetaan toimintoja alas, on uudistuksen jälkeen erittäin hankala niitä enää palauttaa.

Näissä kuntavaaleissa päätetään tulevat kuntien valtuustot. Vaalien tulos myös ratkaisee, ketä istuu Soiten päättävissä elimissä. Kokonaisuudessa on myös kyse siitä, mitä asioita ja palveluita tulevat kuntapäättäjät pitävät tärkeinä. Tämä koskee niin Kokkolaa kuin koko maakuntaa.

Soiten strategia - Ihminen Keskiössä, ei toteudu itsekseen.

Kauko Niemi

Kuntavaaliehdokas (vas.)

Kokkola