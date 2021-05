Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Olkaa rohkeita tekemällä muutos

Hyvät äänestäjät Kokkolan alueella, tuon teille oman mielipiteeni luettavaksi. Olen seurannut Kokkolassa 1973 lähtien miten täällä tätä asiaa hoidetaan ja toteutetaan. Ensinnäkin se on jotenkin tänne juurtunut tapa, että ”oikea” poliitikko on vain sellainen henkilö joka on kaupungilla töissä. Tästä muodostuu ongelma valtuustoon kaupungin työntekijä on isäntä suhteessa itse itselle. Toiseksi ilmiöksi on muodostunut, että määrätyt suvut vain saa toimia, se on rasittavaa. Kolmas ilmiö on, että määrätyt ihmisryhmät luovat ilmapiirin, että heidän agenda on vain oikea. Sillä mielipiteellä asioita viivytetään. Neljäs ilmiö on määrätyt alueet, jotka ovat omineet, että vain heidän alueen mielipide oikea. Kaikki varmaankin tietävät alueen.

Kun jokin henkilö on vastaan näitä neljää väittämääni niin hänet vaiennetaan jopa härskejä keinoja käyttäen, tässä seurauksena aloitetaan poliittinen kiusaus. Eli olen tullut siihen lopputulemaan, ettei kiusaus näköjään ole vierasta missään ikävaiheessa. Kokonaisvaltaista kiusaamista on vauvasta elämän saran loppuun saakka.

Vielä yksi asia; viime vaaleissa me äänestäjät äänestettiin Kokkolan valtuustoon 70% samoja kuin silloin oli edellisessä valtuustossa. Olkaa rohkeita tekemällä muutos antakaa uusille mahdollisuus. Samat henkilöt jotka ovat vuosikymmeniä olleet päättämässä, ei heiltä enää uusia ideoita löydy. Muutos on tehtävä.

Toivon, että saamme äänestysprosentin 70-80, jopa ylikin. Se on sitä oikeaa demokratiaa. Alhainen, jopa alle 60% äänimäärä ei toteuta oikeudenmukaisuutta. Uskon, että äänestäjät tekevät nyt toisin kuin viime vaaleissa. Tarjolla on hyviä ehdokkaita. Äänestää pitää ja kannattaa.

Näillä mietteillä toivon äänestäjien huomioivan ajatukseni. Olen teidän palveluksessa päättämässä ja minuun saa olla yhteydessä.