Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Pauliina Pesonen tietää nyt, että vuonna 1996 hän pääsi Pohjoismaiden parhaimpaan taidekouluun, synnyinkaupungissaan Kokkolassa toimineeseen Pohjoismaiseen taidekouluun – "Muistan jokaisen opettajani ja sen, mitä oivalluksia juuri hän on saanut minussa aikaan!"

Muistan rakennuksen tunnelman ja äänet. Eteisen heiluriovet, puuverstaan kiilapuiden katkaisulaitteen ja kielten sekamelskan. Koulun kirjaston taidekirjat ja ison mallipiirustussalin valon.

Vuonna 1996 en vielä tajunnut että olin juuri päässyt Pohjoismaiden parhaimpaan taidekouluun, onneksi. Tämän huomasin neljässä muussa taidekoulussa jälkeenpäin. Aloitin kahden vuoden opinnot lautakasaa piirtäen, siirryin anatomiseen alastonmallin maalaamisen, kokeilin videotaidetta ja kuvanveistoa ja paljon muuta. Loistavat luennot ja varsinkin Torsti Lehtisen filosofian kurssit avarsivat maailmankuvaani. Pyysin samaisen filosofin seitsemän vuotta myöhemmin lopputyöni ohjaajaksi Kuvataideakatemiaan, kun kaipasin jotakuta pohtimaan kanssani sitä miksi ja mitä teen.

Kankaista ja mallista kootun asetelman kautta harjoitellaan värien käyttöä, valoa ja varjoa ja materiaalin tuntua.2008. Pauliina Pesonen

Pohjoismaisen taidekoulun epäauktoriteettisen opetusjärjestelmän innostuneet taiteilijaopettajat tulivat viikoksi tai kuukaudeksi antamaan meille kaikkensa. Tuntui tärkeältä, että heillä oli aikaa meille myös oppituntien jälkeen. Muistan jokaisen opettajani ja sen, mitä oivalluksia juuri hän on saanut minussa aikaan. Pohjoismaisen taidekoulun ehdoton etu oli se, että opettajat vaihtuivat usein, jolloin tiettyä tyylisuuntaa tai ismia ei muodostunut. Yhteisten kurssien ja luentojen lisäksi odotus oli, että oppilaat jatkavat työskentelyä itsenäisesti iltaisin. Vierailevat taiteilijat kiersivät oppilaiden omien töiden parissa, jolloin aloin ymmärtää, että näkeminen on yhtä tärkeää kuin tekeminen.

Malli venyttelee maalaushetkien välissä 2008. Pauliina Pesonen

Koulu tarjosi yhteiset työhuoneet ensimmäisenä vuonna ja toisena vuotena jokainen sai omansa. Ensimmäisen ja toisen vuoden välissä sain kesäksi lainaan ylemmän vuosikurssin tätä nykyä sarjakuvataidetta tekevältä Karstein Vollelta hänen työhuoneensa, tai siis ateljeen jolla nimellä sitä silloin vielä romanttisesti kutsuin. Sain helposti ystäviäni istumaan minulle malliksi sillä Kokkola on kotikaupunkini. Juuri tämä ateljee ja sen tapahtumat ovat päätyneet luvuksi kirjaan. Kirjailija Jussi Seppäsen, kirjassaan Jussi Seppänen, on hienosti kuvannut miltä tuntuu olla mallina, katseen edessä, ja miten taiteilija muotokuvan maalaa ja miten itsevarmalta nuori taideopiskelija vaikuttaa.

Palasin Pohjoismaiseen taidekouluun Tampereen, Glasgown, Helsingin ja Saksan vuosien jälkeen vuonna 2008 opettamaan mallimaalausta. Se oli mukavaa. Sain jakaa vuosien varrella keräämiäni huomioita. Luennoin monokromaattisesta ihmistä esittävästä taiteestani, figuratiivisesta taiteesta yleensä ja yritin ohjata opiskelijoita näkemään väriä, valoa ja varjoa. Yllättäen sain palautetta opetuksestani kymmenen vuotta myöhemmin 2019 galleria Huudossa. Näin siellä ensin mielettömän hienot maalaukset, sitten jotenkin tutun näköisen taiteilijan.

Jutellessamme Joel Slotte muistutti, että olin opettanut häntä. Hän oli tuolloin tajunnut, että on ok tehdä figuratiivista taidetta. Kerroin että näkemäni perusteella hänet löydetään kyllä aivan pian. Ja näin kävikin. Joel Slotte valittiin tänä vuonna vuoden nuoreksi taiteilijaksi. Jukka Lehojärvi

Kuvataiteilijan perustyö on yksinäistä ja jokainen tapaaminen kollegoiden kanssa on tärkeää. Kuvataiteilijoiden asema on huono ja myös siksi meidän tulisi entisestään tukea toisiamme eri tavoilla. Viime vuonna olin perustamassa Veikkolan kylään pientä nykytaiteen galleriaa. Tarkoituksenamme oli tukea taiteilijoita pandemian keskellä. Päätimme toisen galleristietsivän kanssa, että paitsi että esitämme korkeatasoista taidetta, teemme myös yhteistyötä hyvien tyyppien kanssa. Karstein Volle ja Joel Slotte olivat mukana näyttelyissä.

Tänä vuonna tuomme korkeatasoista nykytaidetta kylälle Mummola-kahvilan yhteyteen. Tämä madaltaa edelleen kynnystä nykytaiteen saavutettavuudelle. Kahvilan yhteydessä ei ole myöskään pelkoa, että se suljetaan kuten muut kulttuuritapahtumat jo vuoden ajan.

Voittoa tavoittelemattomien gallerioiden olemassaolo on äärimmäisen tärkeää taiteelle.

Välillä kannattaa ottaa järeämmät maalausvälineet käyttöön. Ohjeistusta projektin vetäjä Pauliina Pesonen sai osallistuvilta nuorilta. Värikuula-aseella viimeisteltiin spraymaalein tehdyt teokset VISU-gallerian Kokemuksista kuvia-näyttelyyn VISU-galleriaan 2009. Myrskyprojekti/Pohjoismainen taidekoulu

Kokkolassa Galleria Visun paluu tuo nykytaidetta nähtäviksi myös kokkolalaisille. Galleria Visussa olen pitänyt ensimmäisen yksityisnäyttelyni ja sinne saimme esille myös yhteisötaiteen näyttelyn Myrsky-projektin päätteeksi.

Pohjoismaiseen taidekouluun palasin vielä silloisen rehtorin Jaana Erkkilän kutsumana vetämään yhteisötaiteen Myrsky-projektia nuorille. Kokemus opetti minulle, miten taiteella voi vaikuttaa ja siitä voi vaikuttua. Näin nuorten itsetunnon vahvistuvan ja ratkaisukyvyn ja empatia-älyn lisääntyvän taiteen äärellä.

Yhteisötaide ja taiteen osallistavat ja soveltavat muodot ovat nousseet tärkeäksi oman taiteellisen työni rinnalle. Olen tehnyt taidetta ikäihmisten, lasten ja monien erityisryhmien kanssa. Tampereella ohjasin useita vuosia valmistavan luokan kokonaisuuksia yhdessä museopedagogien kanssa ja viimeksi vedin kotoutumishanketta Hämeenlinnan taidemuseossa.

Subliimit tulkinnat -taiteilijaduo kuvataiteilija Pauliina Pesonen ja kirjailija Jolin Slotte niskanyörin vedossa päällään Kaarlelan kansallispuvut. Kuva musiikkivideon kuvauksista Santun talon -residenssissä Keuruulla 2017. Sami Männistö

Pohjoismaisen taidekoulun monikielisyydellä ja monitaiteellisella otteella on varmasti ollut vaikutusta myös siihen, että työskentelen mielelläni yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Kirjailija Jolin Slotten kanssa olemme tehneet monikielistä ja poikkitaiteellista taideprojektia vuodesta 2014 asti. Työskentelemme eri tekniikoin median, uutisvirran ja yhteiskunnallisten kysymysten parissa. Kuultuamme Pohjoismaisen taidekoulun ongelmista osallistuimme teoksellamme 24HourPartyPeople Pohjoismaisen Taidekoulun tukitapahtumaan. Tällä hetkellä teoksen vuoden 2021 versio liehuu viireineen Poriginal galleriassa taiteilijaparien yhteisnäyttelyssä.

Viiriteoksella ja monilla muillakin teoksilla haluamme nostaa esille median vaikutuksen meihin. Mitä nostetaan esille ja miten? Kuka saa äänensä kuuluviin? Taiteesta ja kulttuurista uutisointi on vähentynyt huomattavasti. Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi on loistava tapa kertoa Pohjoismaisen taidekoulun merkityksestä koko pohjoismaisen taiteen kenttään.

Sain lukea, että Pohjoismainen taidekoulu saa jatkoa aktiivisten ihmisten ansiosta. Tämä ajatus saa minut onnelliseksi.

Kirjoittaja Pauliina Pesonen syntynyt Kokkolassa, käynyt lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja jatkanut Pohjoismaiseen taidekouluun. Hän on kuvataiteilija, Kuvataideakatemiasta valmistunut taiteen maisteri sekä Taideyliopiston ensimmäisen soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen käynyt yhteisötaiteilija. Pesonen toimii kahdessa taiteilijakollektiivissa ja kuratoi nykytaiteen näyttelyitä. Hän asuu ja työskentelee Veikkolan kylässä Kirkkonummella.