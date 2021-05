Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Jokainen mielipide ja ääni on tärkeä

Tutkimuksen mukaan nuorten naisten ja miesten kiinnostuksen taso kuntapolitiikkaa kohtaan on laskenut viime vuosina. Vain 15 prosenttia 18–29-vuotiaista on joko kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut oman kotikuntansa kuntapolitiikasta.

Lestijokilaakson kuntien kuntavaaliehdokkaina on myös nuoria meidän varttuneempien lisäksi. Se on todella hieno asia ja toivottavasti näemme myös nuoria äänestyspaikoilla äänestämässä. Äänestäminen voi tuntua jollekin yhdentekevältä, mutta on hyvä muistaa, että jokainen ääni on yhtä tärkeä. Sinä voit todella vaikuttaa! Käy testaamassa vaalikoneissa ja vertaa omia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi ehdokkaitten vastauksiin. Samalla näet, millaisista asioista kunnissa päätetään.

Toimiessani opettajana maaseutuopistolla käsittelimme yhteiskuntaopin tunnilla mm. kuntapolitiikkaa, eduskunnan tehtäviä ja Euroopan unionia. En tiedä, miten paljon oppilaitani politiikka alkoi oppituntieni ansiosta kiinnostamaan, mutta ilokseni aina joku tuttu nimi noilta ajoilta näkyy ehdokaslistalla. Mainittakoon, että opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvat asiat eivät ole mielipiteitä, eikä opettaja niistä kertoessaan esitä mielipiteitään, vaan on sidottu niitten mukaiseen opetukseen.

Kouluissa voidaan monilla eri tunneilla keskustella ajankohtaisista yhteisistä asioista. Sitähän se politiikka on – yhteisten asioitten hoitamista. Esimerkiksi äidinkielen tunneilla opetellaan perustelemaan mielipide ja esittämään näkemyksensä toista kunnioittaen. Äidinkielen tunneilla opetellaan myös kirjoittamaan mielipiteitä. Oppitunneilla seurataan mediaa ja ajankohtaisia aiheita ja opetellaan kriittistä ajattelua.

Itse olen ollut puolueeni ainoa valtuutettu. Valtuutettu toimii yhteistyössä muiden valtuutettujen kanssa ja yhdessä etsitään parhaita ratkaisuja kuntalaisten parhaaksi. Valtuutettu voi myös tehdä aloitteita. Omissa valtuustoaloitteissani olen esittänyt mm. koulukiusaamisen kitkemiseen toimenpiteitä, vauvarahaa, fat bike-pyörien lainaamista, painonhallintaryhmää, anonyymiä rekrytointia, mielenterveyden ensiapukoulutusta kouluille ja energiajuomien myynnin kieltämistä alle 16-vuotiaille. Olen myös allekirjoittanut Manolis Huukin tekemän aloitteen yrittäjälukiosta.

Mitä tällä kaikella yritän sanoa! Sitä, että jokaisen mielipiteellä ja äänellä on merkitystä. Sitä, että kannattaa ottaa asioista selvää ja esittää parannusehdotuksia, jos näkee parannettavaa. Kannattaa olla aktiivinen siinä, missä toimii tällä hetkellä – koulussa, työelämässä, eläkkeellä- ja vaikuttaa omaan ja muiden hyvinvointiin ja menestymiseen.

Nuorisovaltuustot ovat yksi hyvä väylä nuorille osallistua ja vaikuttaa kunnan asioihin. Yhä useammat kunnat ovat antaneet kuntansa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden ainakin osaan kunnallisista toimielimistä.

Jos jokin asia on mielen päällä, niin helpointa on ottaa yhteyttä tuttuun luottamushenkilöön ja kertoa asiansa. Käytä myös sinulle annettua äänioikeutta ja äänestä!

Hannele Ilola

kaupunginvaltuutettu

Kuntavaaliehdokas KD

Kannus