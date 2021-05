Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keskustan uutisen ajoitus yllätti, vaikka Vanhasen siirtymistä riviin tiedettiin odottaa

Se ei ollut yllätys, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen siirtyy rivikansanedustajaksi ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ottaa painavan salkun itselleen. Ratkaisua on odotettu jo hyvän tovin. Vanhanen ilmoitti pätkäministeriydestään jo alkuvaiheessa. Saarikon ministeripesti tiede- ja kulttuuriministerinä ei tuntunut puoluejohtajalle tarpeeksi isolta tehtävältä. Ajankohta ilmoitukselle kyllä yllättää.

Nyt kulttuuri- ja tapahtuma-ala käy kuumana koronarajoitusten ja ehkä erityisesti siksi, että alaa ei ole sen mielestä tuettu riittävästi vaikeina aikoina. Ihan helppo ei ole ollut valtiovarainministerinkään tehtävä puoliväliriihen mutkien aikana. Vaihdoksen ajankohdaksi perusteltiin tätä hetkeä sopivalla saumakohdalla, kun Vanhanen on vetänyt kivuliaan puoliväliriihen ja Saarikko pääsee käsiksi tulevaan budjettiin.

Kun tarkastelee keskustan paria viime vuotta, ei vauhtia ja vaarallisia tilanteita ole puuttunut. Kun Juha Sipilä luopui puheenjohtajuudesta huonon vaalimenestyksen seurauksena, valittiin seuraajaksi suurin toivein Katri Kulmuni, jonka kausi jäi lyhyeksi. Näkyvin syy kaatumiseen oli viestintäkonsultointikohu.

Kun Kulmuni luopui valtiovarainministerin tehtävästä ja ilmoitti myös luopumisestaan puheenjohtajana, kutsuttiin hätiin konkaripoliitikko, entinen pääministeri ja puoluejohtaja Matti Vanhanen. Keskustan draama sai vielä uuden käänteen, kun Saarikko valittiin puheenjohtajaksi viime syksynä. Siinä kohtaa jännitettiin, miten ministeripaikat jaettaisiin.

Vanhasen kokemukselle ja asiantuntemukselle on ollut käyttöä, ei pelkästään keskustassa vaan koko hallituksessa. Puoluejohtajavaihdokset ja ministeriruletti eivät ole auttaneet keskustaa kannatusongelmissa. Kun rivit ovat hajallaan, kysymys on pitkän ajan kuluessa syntyneistä ongelmista, jossa vuosi on lyhyt ratkaisuihin.

Saarikko on jämäkkä, asiantunteva ja hyväpuheinen. On yllätys, että näilläkään ominaisuuksilla varustettu johtaja ei näytä saavan joukkuetta kuntoon. Miten Saarikon siirtyminen valtiovarainministeriksi ehtii vaikuttaa kannatukseen ennen vaaleja, se tiedetään muutaman viikon kuluttua. Luotettavan ja selväjärkisen Vanhasen siirtyminen sivuun ei miellytä kaikkia.