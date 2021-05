Jännitys tiivistyy - Suomen Euroviisuedustaja Blind Channel nousee viisulavalle intoa ja itsevarmuutta huokuen



Eurovision laulukilpailun finaalissa on mukana yhteensä 26 maata, joista kuusi on saanut automaattisen finaalipaikan ja 20 on päässyt mukaan semifinaalien kautta. Blind Channel esittää Suomen edustuskappaleen Dark Side esiintymisvuorolla 16.