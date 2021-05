Tiina Ruotsalan kolumni: Uppo Nallen rokotekriisi naurattaisi ellei se olisi totta

Uppo Nalle, tuo Elina Karjalaisen luoma rakastettu satuhahmo, joutui tahtomattaan aikamoisen rokotekohun keskelle huolimatta siitä, että nallen pehmeän turkin alla on pelkkää sahajauhoa.

Helsingissä Kulosaaren kartanon kupeessa sijaitseva Kivinokan kesäteatteri joutui taipumaan someraivon ansiosta tarinan alkuperäisestä käsikirjoituksesta, jossa Uppo Nalle saa rohkeusrokotteen. Poispilattu ääriaines kehtasi väittää kyseessä olevan silkkaa koronarokotepropagandaa. Nyt rohkeusrokote on poistettu näytelmätekstistä Elina Karjalaisen perikunnan luvalla, mutta mitähän kirjailija itse olisi moisesta tykännyt?

Elina Karjalaisen (1927– 2006) elämä antoi aineksia hänen kirjalliseen tuotantoonsa. Elina menetti 11-vuotiaana Aili-äitinsä, joka sairastui ja menehtyi tuberkuloosiin vuonna 1939. Tuberkuloosi johti kuolintilastoamme vielä 1950-luvulla. Moni nyt elossa olevista on menettänyt sairaudelle vanhempansa, sisarensa tai lapsensa sairaudelle. Aivan kuten Elina Karjalainen äitinsä. Tilanne oli niin paha, että Suomeen perustettiin Joulumerkkikoteja. Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Pälkäneellä toimineisiin lastenkoteihin eristettiin yli 5 000 tuberkuloosia sairastaneiden äitien vastasyntynyttä vauvaa keskimäärin puoleksitoista vuodeksi. Lastenkoteja tuettiin joulumerkkimyynnillä.

Onneksi lääketiede kehittyi. Tuberkuloosilta suojaava calmette-rokotus annettiin Suomessa ensimmäisen kerran 1941 Tampereen Joulumerkkikodissa. Vuoden 2006 jälkeen on rokotettu vain riskiryhmät.

Kurkkumätä tappoi Suomessa lapsia aina 1950-luvulle asti. Taudin aiheuttaa nieluun pesiytyvä bakteeri. Se tuottaa voimakasta hermomyrkkyä, toksiinia, joka tulehduttaa nielun ja saattaa lamauttaa hengityksen, verenkierron ja sydämen toiminnan. Suomessa kurkkumätä saatiin kuriin rokotusten avulla 1950-luvulla.

Nykyaikana moni asia on huomattavasti paremmin. Elämme yhteiskunnassa, jossa lääketieteen ja rokotteiden ansiosta pienten lasten vanhempien ei tarvitse olla huolissaan tappavista sairauksista. Mutta tämä ei riitä, nyt on muotia vastustaa rokotteita. Haluaisivatko nämä Uppo Nalle -sadusta suivaantuneet takaisin kurkkumädän, tuberkuloosin, polion tai vaikka tuhkarokon? Tuskin edes ymmärtävät – saatikka viitsivät – ottaa rokotteiden lähihistoriasta selvää. Nyt on muotia vastustaa – fiktio voittaa faktan.