Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kulttuuriala tarvitsee tukea ja tietoa

Normaalisti tähän aikaan keväästä iloitaan kesän lähestyvistä kulttuuritapahtumista. Suomi on täynnä erilaisia ja eritasoisia kulttuuritapahtumia. Ne tekevät hyvää kävijöiden sielulle, mutta ovat usein myös kulttuurialan ammattilaisten työtä ja osa elinkeinoa.

Kulttuuri on ammatti, joka vaatii motivaatiota lahjakkuuden ja ahkeruuden lisäksi. Harva rikastuu hyvinäkään aikoina ja tuskin se on yleensä tavoitteenakaan.

Koronavuosi on syönyt monien tekijöiden motivaatiota. Muusikoille ei ole esiintymismahdollisuuksia ainakaan elävän yleisön edessä. Taidenäyttelyitä ei ole voitu pitää. teatterien toiminta on ollut rajoitettua tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Lista on pitkä. Kulttuuritoimijat eivät valita turhasta. Välillä tuntuu, ettei kulttuuri ole kenenkään prioriteeteissa kovin korkealla. Erityisesti vapaat toimijat ovat joutuneet todella vaikeisiin tilanteisiin.

Hallituksen toisessa lisätalousarvioesitys tuo kulttuuritoimijoille tukea, mutta onko kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kohdeltu ja tuettu koronavuoden aikana samalla tarmokkuudella kuin muita elinkeinoja? Siinä riittää vielä analysoitavaa.

Kun Suomea aletaan avata monella tavalla rokotusten edistyessä ja kesän koittaessa, ovat kulttuuritapahtumien järjestäjät edelleen aika epätietoisia. Lisäksi isoja ja vaativia sekä ammattimaisia tapahtumia ei polkaista käyntiin yhtäkkiä. Kaikella kunnioituksella voi sanoa, että vapaaehtoisvoimin toteutettavia isojakin kylätapahtumia on mahdollista järjestää nopeastikin. Ammattilaiset ovat pahimmillaan joutuneet keksimään itselleen muuta työtä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On ymmärrettävää, että kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestävät ovat ihmeissään myös siitä, että samaan aikaan, kun ravintolan terassi voi olla auki, on vastaavankokoisen kulttuurielämyksen järjestäminen olla kiellettyä. Erilaisia asioita säätelevät erilaiset lait, ohjeet ja suositukset myös korona-aikana. Hallituksen on kerrottava pikaisesti seuraavista suosituksista.

KPK Yhtiöihin kuuluva KPK Events järjestää tapahtumia. KPK Yhiöt Oyj julkaisee myös Keskipohjanmaa-lehteä.