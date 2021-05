Keski-Pohjanmaalla on useita hyviä kalavesiä ja mahdollisuuksia on niin heitto- kuin vetokalastukseen – Mikko Nygårdille Halsuanjoki on tärkeä paikka perhokalastukseen



1 Mikko Nygårdin vakipaikkoja ovat Halsuanjoen kosket. Niiden lisäksi hän käy kalareissuilla myös Lapissa. Konsta Hietaniemi

Musta, oranssipäinen perho nousee vedestä, viuhuu hetken ilmassa ja uppoaa jälleen eri paikkaan, josta virta kuljettaa sen kiven ohitse kohti rantaa. Mikko Nygård tuntee Halsuanjoen Pitkäkosken lohien lymypaikat kuin omat taskunsa.