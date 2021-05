Soitessa viiden tartunnan päivä – Kahden viikon ilmaantuvuusluku 217

Soiten alueella on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa maanantaina. Tartunnat liittyvät laajaan, viime aikoina tiedotettuun tartuntaketjuun. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Kahden viikon aikana on todettu 168 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku samalta ajanjaksolta on 217. Tartuntojen kokonaismäärä on 451.

Yli 75 prosenttia viimeaikaisista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä, mutta edelleen esiintyy karanteenin ulkopuolelta tulevia tartuntoja.

On olemassa riski sille, että uusia laajoja altistumistilanteita voi tapahtua. Kaikki mahdolliset koronaviruksen joukkoaltistumispaikat löytyvät Soiten verkkosivuilta.

Koronatilanteen pahennuttua Keski-Pohjanmaan alueella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti 21.5. tartuntatautilain pykälä 58 d:n mukaisesta turvavälimääräyksestä.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on havaittu yksi koronavirustartunta kuluneen vuorokauden aikana. Alueella on todettu kaikkiaan 2 452 koronatapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 13 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

//24.5. kello 12.13 Täydennetty juttuun Vaasan sairaanhoitopiirin tiedot.