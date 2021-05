Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ryhtiliikkeen aika ja paikka on juuri nyt – On käsittämätöntä, että koronan torjuntaan tarvitaan poliisin uhkaa

Kaksi asiaa. Pysykää ihmiset kotona ja ottakaa tosissanne se, että meidän alueellamme on vakava koronatilanne. Toinen asia koskee ihan samaa. Pysykää kotona, kun olette altistuneita ja karanteenissa tai sairastuneita ja karanteenissa.

On ihan käsittämätöntä typeryyttä, jos joudutaan tilanteeseen, jossa tarvitaan virkavaltaa apuun, kun ihmiset eivät noudata viranomaisten yksinkertaisia ohjeita.

Uusia tartuntoja tulee liikaa karanteenien ulkopuolella. Tämä on infektioylilääkäri Marko Rahkosen mielestä vakava paikka. Arvostettu lääkäri sanoi Keskipohjanmaassa sunnuntaina, että kaikkien pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni. "Nyt tulee liikaa altistumistilanteita, jotka ruokkivat epidemiaa eteenpäin."

Infektioylilääkäri toivoo, että Soiten alueen asukkaat malttaisivat pysyä viikonkin kotona perhepiirissä käymättä kavereiden luona tai harrastuksissa. Tämän ei luulisi olevan mahdoton toivomus, jos sitä edes toivomuksena voi pitää. Minä pitäisin sitä vakavana vaatimuksena, mutta lääkäri ei voi asiaa ilmaista siten silloin, kun ihmistä ei ole määrätty karanteeniin.

Viime viikolla ilmeni, että Soitessa ollaan huolestuneita tiedoista, joiden mukaan kaikki ihmiset eivät ole noudattaneet eristys- ja karanteeniohjeita. Soite muistuttaa, että tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin rikkominen on lain vastaista. Soite pyytää tarvittaessa virka-apua poliisilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos lapset ja nuoret eivät osaa noudattaa ohjeita, on syytä ihmetellä vanhempien toimintaa. On jokaisen aikuisen vastuulla neuvoa, miten koronatilanteessa toimitaan. Jos joku aikuinen suhtautuu välinpitämättömästi tai rikkoo tahallaan viranomaisten ohjeita, on se suorastaan käsittämätöntä. Kysymys ei ole pelkästään ihmisen itsensä terveydestä vaan nimenomaan muista ihmisistä ja heidän terveydestään.

Ja vielä yksi ohje. Kaikkia, joilla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita, kehotetaan hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei tule liikkua kodin ulkopuolella.

Viranomaiset eivät ohjeista turhaan tai pelottele ihmisiä. On kohtuutonta käyttää terveydenhuoltohenkilökunnan resursseja ihmisten piittaamattomuuden paikkaamiseen. Toukokuun aikana on nähty, että erinomainenkin koronatilanne voi muuttua nopeasti.

Jotkut yritykset ovat tehneet uhrauksia yhteiseksi hyväksi. Esimerkiksi Kannuksessa on liikkeitä suljettu asiakkailta tilapäisesti koronatilanteen rauhoittamiseksi.