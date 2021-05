"Urani erikoisimmat kisat" – Kokkolalainen Ritva Karri valmistautuu koronapandemian keskellä Kroatian EM-kisoihin



Ritva Karri kilpailee muutaman vuoden tauon jälkeen EM-kisoissa, joista on koronan keskellä tulossa ampujan uran erikoisimmat.

Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseuran Ritva Karri on pitkän uransa varrella ehtinyt nähdä yhtä ja toista ampumaurheilun parissa, mutta tuleva kisamatka Kroatian EM-kisoihin nousee ainakin valmistautumisen osalta heittämällä erikoisempien kisojen joukkoon. Syynä on tietysti globaali koronaviruspandemia, jonka on lyönyt leimansa harjoitteluun, kilpailemiseen ja nyt myös itse kisamatkan käytäntöihin.