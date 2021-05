Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Miksi puheet ja teot ovat niin erilaisia?

Miten käy Kruunupyyn ja sen asukkaiden sote- ja pelastuspalveluiden nyt esillä olevien lakiuudistusten mukaan? Huonosti käy, mikäli Kruunupyy on uudistuksen jälkeen osa Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Näin on, vaikka muuta väitetään.

Muutama esimerkki muunnellusta totuudesta. Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff: ”Kruunupyyläiset saavat hoitonsa Kruunupyyssä ja Kokkolassa” (ÖT 5.2.). Anna-Maja Henriksson: ”On selvää, että kruunupyyläisten on saatava hoitonsa myös tulevaisuudessa Kokkolassa” (ÖT 6.2.). Valtuuston puheenjohtaja Bengt-JohanSkullbacka: ”Kruunupyy voi kuulua Pohjanmaahan ja saada hoitopalvelut Kokkolasta” (ÖT 16.3.). Myös virkavapaalla oleva Kruunupyyn kunnanjohtaja on kertonut, että Kruunupyy voi sopimuksen perusteella saada sote- ja pelastuspalvelut Soiten järjestäminä, vaikka kunta kuuluisi Pohjanmaan maakuntaan (Öt 25.10.2020).

Kaikki ne, jotka ovat lukeneet eduskunnan käsittelyssä olevat lakiesitykset tietävät sen, että ei ole mahdollista järjestää sopimuksen perusteella sote- ja pelastuspalveluja Kruunupyylle siten, kuin ne nyt ovat Soiten järjestäminä. Tämän ovat kertoneet lukuisat lakiasioiden asiantuntijat, esimerkiksi vastauksissaan kirjalliseen kysymykseen valtioneuvoston esittelijä Erkki Papunen (26.6.2020) ja hallitusneuvos Auli Valli-Lintu (9.3.2021).

Tätä mieltä ovat myös ne asiantuntijat, joita Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt konsulttina. On kerrottu, että myös virkavapaalla oleva kunnanjohtaja on nyt tämän myöntänyt. Miten tähän pitäisi suhtautua? Ei riitä, että sanotaan MÖCS on meidän sairaala, ellei tehdä mitään sen puolesta. MÖCS ei ole kruunupyyläisten sairaala, jos kunta kuuluu Pohjanmaan hyvinvointialueeseen.

Lakiesitysten mukaan ei siis ole mahdollista se, että Soite järjestää mahdollisen uudistuksen jälkeen Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut siten kuin ne nyt on järjestetty, eli kaikki palvelut. Ei ole myöskään mahdollista järjestää palo- ja pelastuspalveluita siten kuin ne nyt on järjestetty.

Miksi se ei ole mahdollista? Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 35 §: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue. Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta.” Nämä ovat nk. erva-alueita ja muodostuvat yliopistosairaaloitten mukaan. Saman lakiesityksen 36 §: ”Samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Ei siis ole mahdollista se, että Turun erva-alueeseen kuuluva hyvinvointialue Pohjanmaa tekee yhteistyösopimuksen kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Oulun erva-alueeseen kuuluvan Keski-Pohjanmaan (Soite) hyvinvointialueen kanssa.

Tällaisen kaikkien palveluiden siirtämisen toisen hyvinvointialueen vastuulle estää myös lakiesitys hyvinvointialueesta, sen 7 §, joka on otsikoitu: ”Järjestämisvastuu. Hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta.”

Miten on sitten pelastustoimen järjestäminen? Lakiesitys Pelastustoimen järjestämisestä, sen 4 §: ”Järjestämisvastuu pelastustoimessa. Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan siten kuin tässä ja muussa laissa säädetään.” Eli, jos Kruunupyy lakiuudistusten tultua hyväksytyksi kuuluu Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, niin se vastaa Kruunupyyn pelastustoimen järjestämisestä.

Ministerit Henriksson ja Blomqvist kirjoittavat (Rkp:n puoluelehti Medborgarbladet 3/2020): ”Rkp on jo pitkään puhunut sellaisesta sote-reformista, joka asettaa potilaan keskiöön, jossa hoito on niin lähellä ihmistä kuin mahdollista, jossa oikeanlaista hoitoa saa oikeaan aikaan ja etäisyys hoitoyksikköön on mahdollisimman lyhyt.” Tekstin käännös on allekirjoittaneen tekemä.

Kuntavaalit lähestyvät. El momento de la verdad – Nyt on totuuden hetki.

Tapani Myllymäki,

kuntavaaliehdokas,

Pro Kruunupyy