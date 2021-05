Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Kunnioitetaan demokratiaa

Näin kunnallisvaalien alla ja kun lukee eri puolueiden kunnallisvaaliehdokkaitten nimiä, huomaa että mukana on ilahduttavan paljon nuoria ja uusia nimiä. Nuoria korkeasti koulutettuja henkilöitä. Näyttää todella lupaavalta Kokkolan tulevaa valtuustoa ajatellen. Sekoitus nuoria ja kokeneita politiikkoja.

Toivon, että kaikille valituille suodaan mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksia ja ennen kaikkea osaamistaan mielipiteitä demokratiasta ja miten se tarkoittaa heille ja varsinkin tulevalle sukupolvelle. Tämä uusi sukupolvi muokkaa kaupungin ja lastensa tulevaisuutta. Miksi tuon asian esille?

Kun itse tulin mukaan politiikkaan, olin täynnä intoa ja uskoa siihen, että voin oikeasti vaikuttaa asioiden kulkuun jopa vaikuttaa päätökseen. Aluksi ihmetytti se, että päätöksen teko on hidasta ja monivaiheista, mutta jotkut asiat vaikuttivat siltä, että ne olivat jo ennalta päätettyjä, vaikka päätöksenteko on vasta asialistalla pöydällä. Ei ollut mitään vaikutusta päätökseen, vaikka kuinka hyviä perusteltuja ja muutosehdotuksia toin esille, asiat menivät silti "kuten oli sovittu kabinetissa". Siltä se vaikutti, että jossain asiasta on sovittu. Onko se aina ollut kunnan tai asukkaiden etu, voimme vain näin jälkikäteen arvioida.

Huomioarvoista on myös se, että kun samat henkilöt, sisäpiiri miehittää kaikki päättävät paikat, alkavat he olla toimissaan jäävejä. Ei politiikassakaan voi sama mies antaa ja ottaa, myöntää rahaa toisesta kassasta ja ottaa sen rahan vastaan toiseen kassaan. Mutta näin on tapahtunut ja tapahtuu yhä.

Nyt jo monta vuotta mukana politiikassa olleena voin todeta, että tämä kulttuuri ja tapa on jossain määrin edelleen olemassa, kaupungissamme, maakunnallisissa ja ylimaakunnallisissa organisaatioissa. Kabinettipolitiikkaa esiintyy enemmän tai vähemmän jokaisissa poliittisissa yhteyksissä. Kun samoja ihmisiä valitaan eri päätöksentekopaikoille, ja samalla siirretään vanhaa toimintakulttuuria edelleen. Omien havaintojeni mukaan tätä tapahtuu enemmän ylimaakunnallisissa organisaatioissa.

Kaupungissamme politiikka vaikuttaa kaikkiin asioihin, päätöksiin, henkilövalintoihin, ei valita paras vaan sopivin, paria asiaa mainitakseni. Vanhat poliitikot, jotka hallitsevat kaikkia kunnallisia toimijoita istuvat valtuustoissa ja hallitsevat hallituspaikkoja, he ovat hyviä kavereita keskenään, yleensä nämä henkilöt ovat miehiä samassa iässä olevia.

Periaate näyttää olevan, että kun me annamme teille jotain, te saatte vastapalveluna sitä tai tätä, huolimatta millä perustelulla tai lainsäädännöllä asia päätetään. Omia "miehiä" valitaan virkoihin ja paikat jaetaan sopivalle henkilölle, jolla voi jopa olla valta valmistelijoihin. Tämä järjestely mahdollistaa sen, että esim. hankinnat, urakat ja virat päätetään sisäpiirissä. Palkintona vaikka arvonimi.

Näille henkilöille ja sisäpiirille uhka on ulkopuolelta tuleva ihminen. Varsinkin jos henkilö on nainen, hänet pitää "hiljentää ja pelotella" että ymmärtää olla hiljaa, eikä tuoda uusia näkökulmia asioihin tai kyseenalaistaa päätöksentekoa ja laillisuutta. En poistunut, rohkenen edelleen puolustaa oikeudenmukaisuutta ja laillisuutta ja ajatella itsenäisesti, en ole kenenkään talutusnuorassa.

Ennen kuin ensimmäistäkään ääntä on annettu toivon, että tästä toimintatavasta päästään erilleen ja annetaan demokratialle mahdollisuus oman kaupunkimme hyväksi ja eduksi.

Näiden vuosien jälkeen olen edelleen innokas ja rohkenen tuoda asioita ja epäkohtia esille, kaupunkilaisten parhaaksi. Olen vaikuttanut asioiden kulkuun ja päätöksentekoon ja uskon, että edelleen voin vaikuttaa. Läpinäkyvyyttä lisäämällä hallintoon ja päätöksentekoon. Asioita politiikassa pitää käsitellä, ei henkilöitä, puoluetta tai suosia jotain yhteisöä.

Toivotan kaikille ehdokkaille onnea vaaleihin.

Marlén Timonen,

kuntavaaliehdokas (r.),

Kokkola