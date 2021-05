Ennen vaaleja on ehdokkailla tapana tuoda esille tärkeitä asioita kunnassa ja lupailla reilusti rahaa eri hankkeisiin. Kunnalla on kuitenkin vain tietty määrä rahaa käytössä, mistä pitäisi riittää kaikkeen. On hoidettava tärkeimmät eli peruspalvelut vauvasta vaariin ja lakisääteiset tehtävät. Vähemmän tärkeät esim. Hybridiareena sitten, kun on varaa. Kaikki ehdokkaat ja valtuutetut tietävät tämän, mutta siitä on ikävä puhua. Voi mennä ääniä. Ainoa ratkaisu tähän on saada kunnalle lisää tuloja ja pienentää menoja. Näin toimii yksityinen yritys ja miksei voisi myös kunta toimia.

Pitäisi houkutella yrityksiä sekä isoja, että pieniä kuntaan helpolla ja joustavalla lupakäsittelyllä ja yritysystävällisyydellä. Tontit voisi olla valmiiksi kaavoitettuja ja valitusprosessi käyty läpi. Kruununportin alue on hyvä suunnitelma, joka olisi saatava alulle jo seuraavalla valtuustokaudella. KIP:n alue alkaa olla jo täysi.

Yritykset pitävät erittäin tärkeänä, että kaupunginvaltuusto ja -hallitus ovat yritysmyönteisiä, yhteistyökykyisiä ja puhaltavat yhteen hiileen kunnan kehittämiseksi. Meillä on hyvä logistiikka niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Pidetään niistä huolta. Olen seurannut Kauppalehdestä, missä näkyy perustetut uudet yritykset maakunnittain. Ikäväkseni täytyy todeta, että Pohjanmaalla n. 80 prosenttia yrityksistä perustetaan Vaasa-Seinäjoki alueelle. Eikä loput suinkaan tule Kokkolaan. Keskitytäänkö liian paljon suurteollisuuteen ja unohdetaan pienyritykset?

Asun Kokkolan Kälviän Riipan kylällä ja meidän vieressä on yli 2000 neliön rinnetontti, jonka kaupunki omistaa, mutta sitä ei löydy kaupungin myytävistä tonteista. Eikö kaupungin kannattaisi kaavoittaa ja markkinoida tontteja myös täältä sivukyliltä? Kaikki ihmiset eivät halua asua ahtaasti kaupungin pienillä tonteilla ja lisääntynyt etätyö lisää varmasti kysyntää maaseututonteista, jotka ovat myös halvempia.

Kaupungin taloudenhoitoon täytyy puuttua jakamalla talous- ja tulosvastuuta läpi organisaation, asetetaan raamitavoitteet, joissa tulee pysyä. Haetaan tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisuja palvelujen ja tehtävien hoitoon ja otetaan henkilöstöä mukaan suunnitteluun. Pitää pystyä muuttamaan rakenteita. Henkilöstön vähennykset luontaisen poistuman kautta siten, että jokaisen vapautuvan viran täyttäminen harkitaan tarkkaan, toimenkuvia muutetaan tarvittaessa ja jaetaan tehtäviä muille. Lomautuksia en kannata, koska ne olisivat vain lyhytaikaisia säästöjä. Veroja ei pidä korottaa, eikä lainaa ottaa muihin kuin tuottaviin investointeihin.

Suositaan paikallisia yrityksiä hankinnoissa niin paljon kuin mahdollista.

Juha Liimatainen, yrittäjä

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kokkola, Kälviä