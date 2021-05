Kuntavaaliehdokkaiden mielipidekirjoitus: Suomenkielinen alakoulu Kruunupyyhyn

Kruunupyyn on saatava kuulua Soiteen. Tässä asiassa meillä on koko Keski-Pohjanmaan KD-piirin tuki.

Hoitoalan lähipalvelut ovat tärkeitä. Mikäli toimipisteitä on mahdotonta ylläpitää, on hyvinvointialueen järjestettävä lähipalvelua muulla tavoin (esim. liikkuvat terveyspalvelut).

Kruunupyy on maan ainoa kaksikielinen kunta, jossa ei ole suomenkielistä alakoulua. Kunta on pariin otteeseen lähestynyt suomenkielisiä perheitä kyselyllä, mutta kiinnostusta ei ole tähän asti ollut. Kyselyyn tulee ottaa mukaan myös kaksikieliset perheet. Suomenkielisen alakouluopetuksen suunnittelu on aloitettava, jotta opetus voidaan käynnistää, kun oppilaita on riittävästi.

Göran Strandvall, pj

Daniel Akindayo

Vidar Enfors

Eva Fredriksson-Lidsle

Mona Greco

Robert Wargh

Karin Saarukka

Kuntavaaliehdokkaat (kd.),

Kruunupyy