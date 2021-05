Soitessa tiistaina kuusi koronavirustartuntaa – Karanteenissa yhä yli 800 ihmistä

Soiten alueella on todettu tiistaina kuusi koronavirustartuntaa. Päivää aiemmin maanantaina Soitessa kirjattiin viisi tartuntaa.

Tartuntojen kokonaismäärä alueella on 457. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Yli 75 prosenttia viimeaikaisista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä, mutta edelleen esiintyy karanteenin ulkopuolelta tulevia tartuntoja. Karanteenissa on tällä hetkellä noin 830 henkilöä Soiten alueella.

Edelleen on olemassa riski sille, että uusia laajoja altistumistilanteita voi syntyä. Kaikki koronaviruksen joukkoaltistumispaikat löytyvät täältä.

Myös virusmuunnoksessa pätevät samat koronaohjeistukset tartunnan ehkäisyyn. Vähennä lähikontaktien määrä minimiin. Huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä. Maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Muista kahden metrin turvavälit. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä.

Ajan koronatestiin voi varata Omaolo-palvelusta netin kautta tai Soiten koronaneuvontanumerosta 06 828 7499 tai lasten päivystyksestä 06 826 4444.

Koronavirustestin tulos saapuu automaattisesti kännykkään, mikäli on antanut suostumuksen tekstiviestin lähettämiselle. Tuloksen voi tarkistaa myös Omakanta-palvelusta. Ennen testituloksen valmistumista tulee pysyä kotikaranteenissa.

Suomen kansallinen koronarokotustodistus tulee saataville Omakantaan keskiviikkona 26.5. Soiten koronarokotustiedot näkyvät Omakannassa sen jälkeen, kun asiakas on saanut toisen rokoteannoksen.

Koronarokotustodistus sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Todistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa vain niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät kansallisen todistuksen koronarokotuksista. EU-maat voivat siis itse päättää, hyväksyvätkö ne kansallisen todistuksen rajanylitystilanteissa. Kansallisella koronarokotustodistuksella ei siis pysty matkustamaan vapaasti koko EU:n alueella.

Yleisesti matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on huono useissa maissa. Lisäksi ennen matkalle lähtöä on tarkistettava huolella kohdemaan koronatilanne, ennen paluumatkaa puolestaan Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.

Vaasan sairaanhoitopiirissä ei ole todettu uusia tartuntoja. Tartuntoja on kertynyt yhteensä 2 451.

Maanantaina uutisoitiin, että tartuntoja olisi kaikkiaan 2 452. Luku oli virheellinen, koska yksi positiivinen koronavirusnäyte osoittautui sittemmin jatkotutkimuksissa negatiiviseksi.

Vaasan sairaanhoitopiirissä kahden viikon ilmaantuvuusluku on 12 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

//25.5. kello 12.13 Täydennetty juttuun Vaasan sairaanhoitopiirin tiedot.