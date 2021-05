Kuntavaaliehdokkaiden mielipidekirjoitus: Viranhaltijoden ja luottamushenkilöiden yhteistyön oltava saumatonta

Keskipohjanmaa-lehti uutisoi 5.5.21 ongelmista Kannuksen kuntapolitiikassa: ”Kannuksessa muutamia luottamushenkilöitä moititaan liian kovista puheista ja esittelijän tontille menosta”. Uutisen mukaan työhyvinvointiasiat ovat olleet esillä ja kaupunginjohtaja Jussi Niinistö ilmoitti, että työilmapiiriselvitystä ollaan käsittelemässä ja selvityksen tuloksia jalkautetaan käytäntöön koko ajan. Toivomme, että ko. asiat ovat jo selkiytyneet ja uusi valtuusto saa aloittaa toimintansa puhtaalta pöydältä.

Mitä asioita luottamushenkilön sitten tulisi osata, että vältyttäisiin törmäyskursseilta? Markku Jokisipilän mukaan ”hyvä kuntavaaliehdokas hahmottaa kunnan roolin ja tehtäväkentän. Hän ymmärtää, kuinka kunnan päätöksentekojärjestelmä toimii. Kuntavaaliehdokkaan olisi hyvä tietää, miten asiat kuntapolitiikassa valmistellaan. Hänen pitäisi myös ymmärtää, missä kohdin asioihin on mahdollista vaikuttaa”. Tuleville kuntapäättäjille toivommekin järjestettävän alkajaisiksi koulutusta, jossa sovitaan yhteisistä toimintatavoista asioiden käsittelyssä.

Hyvinvointiin liittyen Kannuksen Kokoomuksen vaaliohjelma sisältää toivomuksen hyvästä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisestä yhteistyöstä. Olemme sitä mieltä, että pitkäjänteisiin päätöksiin ja vaikuttavaan toimintaan päästään, kun kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat aidolla me-hengellä ja hyvässä yhteistyössä. Hyvässä kuntaorganisaatiossa hommat sujuvat, yhteistyö on tavoitteellista ja toimijoiden kesken vallitsee luottamus.

Hyviin toimintatapoihin kannattaa todella perehtyä. On olemassa varoittavia esimerkkejä siitä, miten päätöksenteko voi luisua kriisiin kunnassa, missä johtavat luottamushenkilöt osallistuvat operatiiviseen toimintaan ja ohittavat asioiden valmistelussa kunnan viranhaltijat. Viranhaltijat ovat kunnissa osaavaa ja sitoutunutta väkeä ja heille on annettava työrauha, muuten heidän on mahdotonta tehdä työtään. Poliitikot eivät saa säätää ja sotkea viranhaltijan työtä.

Professori Tomi Voutilaisen mukaan ei ole luottamushenkilön asia käskeä virkamiehiä. Luottamushenkilö voi ottaa asian esille luottamuselimessä, joka sitten voi päättää, ottaako se edes asian käsittelyyn. Voutilaisen mukaan viranhaltijat ovat ottaneet häneen yhteyttä, kun ovat yksittäisten luottamushenkilöiden paineessa. Voutilaisen mukaan luottamushenkilöt painostavat viranhaltijoita toimimaan tietyllä tavalla. Tätä toimintamallia me allekirjoittaneet emme missään tapauksessa hyväksy.

Luottamushenkilöt ovat avainasemassa kunnan parasta luotaessa. Tulevalta Kannuksen valtuustolta toivomme, että se hyväksyy eettiset pelisäännöt ja järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta. Tärkeimmät valtuutetun ominaisuudet ovat: mahdollistava, uudistava, verkostoituva ja avoimuutta edistävä. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyön kehittäminen tulee mielestämme kirjata Kannuksen kaupungin strategiaan. Näillä ajatuksilla haluamme lähteä kehittämään Kannusta, josta hyötyvät kuntalaiset.

Kannuksen Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat