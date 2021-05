Keskipohjanmaan pääkirjoitus: EU:n on oltava tarpeeksi tiukka Valko-Venäjälle, sillä puheet eivät auta mitään

EU:n reaktiot RU-reittilentokoneen kaappaukseen ovat voimakkaita ja niin pitää ollakin. Talouspakotteilla on painoarvoa enemmän kuin pelkällä puheella, joskaan pakotteetkaan eivät ole aina tehonneet ainakaan Venäjään.

Valko-Venäjän toimet yllättivät ikävästi, kun sen yksinvaltainen hallinto pakotti sunnuntaina Ateenasta Vilnaan matkalla olleen Ryanairin lentokoneen laskeutumaan tekaistun pommiuhkan varjolla Minskiin. Euroopan turvallisuutta ja ilmaliikennettä vaarantanut tapaus on tuomittava jyrkästi. Olisi naiivia olla miettimättä, mikä on Venäjän rooli tässä Minskin kaappauksessa, kun Venäjä ja Valko-Venäjä kulkevat vierekkäin.

Kyse on monentasoisesta ongelmasta. Journalisti Raman Pratasevitshiniä vastaan on vireillä rikostutkinta, josta hän pelkää saavansa rangaistukseksi kuoleman. Laajemmin kyse on median vapaudesta toimia ja Valko-Venäjän röyhkeydestä kuvitella, että mitä tahansa voi tehdä.

EU-huippukokouksessa jäsenmaiden johtajat kehottivat maanantaina lentoyhtiöitä välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa. Tähän mennessä näin ovat ilmoittaneet tekevänsä muun muassa Finnair, ranskalainen Air France ja Singaporen kansallinen lentoyhtiö Singapore Airlines. Traficom suositteli tiistaina suomalaisia lentoyhtiöitä välttämään lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi.

EU-maiden johtajat ovat puolestaan pyytäneet EU:n neuvostoa valmistelemaan kieltoa, jolla estettäisiin valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsy EU:n ilmatilaan sekä kiellettäisiin valkovenäläisiä lentoyhtiöitä myös laskeutumasta EU-kentille.

Monesti EU:ta on moitittu hitaaksi ja varovaiseksi. Maanantai-iltana nähtiin toisenlaista toimintaa reaktioiden lisäksi, johtajat olivat tasan tarkkaan järkyttyneitä ja toimintavalmiita. Päätöksillä katkaistaan lentoliikenne EU:n ja Valko-Venäjän välillä. Talouspakotteista suunnitellaan reippaita.

Yrittää EU suitsia Valko-Venäjää hyvälläkin, joskin kohdemaan pitäisi arvostaa tavoitetta ollakseen taipuvainen toimimaan toivotulla tavalla. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi Valko-Venäjälle kolmen miljardin euron investointipaketin, jonka vastineena on demokratia. Painostamme hallitusta, kunnes se kunnioittaa lopulta tiedotusvälineiden, lehdistön ja mielipiteen vapautta. Näin muotoili Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Brysselissä. Matka on pitkä.