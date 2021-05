Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlia ei järjestetä tulevanakaan kesänä normaalinlaajuisena kesäfestivaalina. Tapahtumaa isännöivä Pro Kaustinen ry tiedotti keskiviikkona, että se keskeyttää lipunmyyntinsä kesän festivaaleille. Kansanmusiikkijuhlat soi tulevan kesänä vähintään virtuaalisesti.

Järjestäjän mukaan toivetta pienistä yleisötilaisuuksista ei ole kuitenkaan haudattu. Nyt tavoitteena on, että Kaustisella pystytään järjestämään yksittäisiä tilaisuuksia ja ohjelmakokonaisuuksia festivaalialueella 12.–18. heinäkuuta. Tapahtumien lopullinen laajuus ja muoto selviävät vasta lähellä tapahtuma-aikaa koronatilanteen ja viranomaisten päätösten perusteella.

– Kesän 2021 festivaalia on rakennettu viime kesästä alkaen usean eri vaihtoehdon mukaan. Tällä hetkellä koronatilanne on Keski-Pohjanmaalla vaikea ja leviämisvaiheessa. Perinteisen muotoista juhlaa ei ole tänä kesänä mahdollista järjestää, Pro Kaustinen ry:n hallituksen puheenjohtaja Ira Korkala sanoo festivaalien lähettämässä tiedotteessa.

Ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki kertoo, että osa isoista konserteista siirtyy ensi vuoteen, kuten odotetun saamelaisartistin Mari Boinen konsertti.

– Monipuolinen ja osallistava ohjelma on silti tulossa joka tapauksessa. Luvassa on joka päivä suorana lähetettäviä konsertteja Kaustiselta. Esiintyjinä on muun muassa Frigg, Mariska ja Kaustinen HouseBand sekä Vesala – Järvelä – Rahmell -trio. Kansainvälinen ohjelma toteutuu virtuaalisesti, Anne-Mari Hakamäki kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Tavoitteenamme on saada osa konserteista järjestettyä yleisötilaisuuksina. Teemme kaikkemme, että tilaisuudet pystytään järjestämään koronaturvallisesti, turvavälit huomioiden, Pro Kaustinen ry:n toiminnanjohtaja Valtteri Valo kertoo.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on keskeyttänyt alkuperäisen lipunmyyntinsä kesän festivaaleille. Ostetut liput voi palauttaa elokuun loppuun mennessä. Ensi vuoden tapahtumaan ne eivät käy, sillä lipunmyynti aloitetaan kokonaan alusta.

Kaustinen julkistaa ohjelman 15. kesäkuuta, jolloin tiedotetaan myös livetilaisuuksien lipunmyynnistä.