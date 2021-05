Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Kotoutumisen kulmakivet – Kaupunki voi tukea kotoutumista monella tapaa

Ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen on edessä kotoutuminen, jonka tavoitteena on integroituminen. Kun tulin Suomeen yli 12 vuotta sitten, en tiennyt maasta juuri mitään. Monet tavat olivat vieraita. Isoimpana haasteena tulee suomalainen byrokratia. Täytyy ottaa selvää ja opetella, mitä lupia pitää mihinkin asioihin hakea, mitä papereita täyttää, miten pääsee lääkäriin, miten avataan pankkitili. Näiden kaikkien asioiden lisäksi tulee opetella uusi kieli, mikä on elämänikäinen prosessi, ja vajaalla kielitaidolla täytyy selvittää nämä kaikki järjestelmät. Kielitaidon saaminen on kenties tärkein asia kotoutumisessa, ja kielenopetusta tulee tarjota tarpeeksi. Myös kulttuurin ja tapojen oppimista tulisi mahdollistaa monella tapaa.

Integroitumisessa tietysti on myös erittäin tärkeää päästä opiskelemaan tai saada työpaikka. Kun pääsee mukaan työyhteisöön ja saa käyttää kieltä päivittäin, on integroituminen jo kovassa vauhdissa. Uudessa työssä on paljon opittavaa myös itse työn lisäksi. Täytyy oppia myös työkulttuuri ja monia tapoja, miten asiat tehdään juuri Suomessa. Uudessa työssä tulee myös aina uutta sanastoa.

Kaupunki voi tukea kotoutumista monella tapaa. Integroitumisessa ei auta se, jos maahanmuuttajat laitetaan asumaan yhteen paikkaan erilleen muista kaupunkilaisista. Heille tulisi tarjota asuntoja sieltä täältä suomalaisten seasta. Yhteisöllisyyttä tulee tukea muillakin keinoin, niin että maahanmuuttajat voivat tutustua suomalaisiin ja vuorovaikuttaa. Kokkolassa tähän on paremmat mahdollisuudet kuin suurimmissa kaupungeissa, joissa yhteisöt ovat huomattavasti suurempia ja kontaktit suomalaisiin senkin myötä vähäisemmät. Lapsille tulee olla tarjolla edullisia harrastuksia sekä nuorisotyön palveluita. Opettajia tulee kouluttaa kohtaamaan monikulttuurisia lapsia, ja koulujen tulisi tehdä yhteistyötä myös maahanmuuttajaäitien kanssa. Yrityksiltä toivoisin harjoittelupaikkoja myös ulkomaalaisille opiskelijoille, jolloin he saisivat arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden osoittaa arvonsa työssä.

Myös maahanmuuttajien työllistymistä tulisi tukea aktiivisesti: he tarvitsevat ohjausta työnhaun prosesseihin. Työnantajia tulisi kannustaa maahanmuuttajien työllistämiseen: ulkomaalaisella nimellä täytyy olla aina vähän parempi hakija, että pääsee edes työhaastatteluun. Työssä täytyy pistää koko ajan parastaan ja vähän enemmänkin.

Kun minut valittiin Kokkolan kaupungin varavaltuutetuksi 2017, sain mahdollisuuden osallistua kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksiin. Sain opetella kaiken ihan A:sta alkaen ja tehdä kovasti työtä vailla sitä perustietoa, mitä suomalaisella keltanokalla olisi varmasti ollut. Sain onnekseni osallistua usein kokouksiin ja kartuttaa kokemusta, ja myöhemmin Terho Taarnan siirryttyä toisiin haasteisiin, pääsin kokouksiin varsinaisena valtuutettuna. Näin vaivaa perehtyäkseni kokouksissa käsiteltäviin asioihin, kyselin asiantuntijoilta asioista ja jos oli käsittelyssä joku konkreettinen asia, menin paikalle katsomaan, jotta todella ymmärtäisin. Paljon uutta sanastoa on tullut opittua matkan varrella.

Minulla on ollut myös annettavaa, sillä pystyn näkemään asiat monesta kulmasta: maahanmuuttajana, opiskelijana, terveydenhoitajan näkökulmasta sekä pienyrittäjänä. Näistä olen ammentanut valtuutettuna. Tiedän, millaisia haasteita kotihoidon työssä on, ja sen vuoksi tein valtuustoaloitteen Soiten kotihoidon työntekijöiden työtä helpottamaan. Opiskelutaustani sai myös aikaan ehdotukseni opiskelijoiden vuokranmaksun helpotuksista korona-ajalle. Tiedän myös miltä tuntuu kuulua vähemmistöön; siksi haluan puolustaa yhdenvertaisuutta.

Vaikka kotoutuminen on kovaa työtä, on oma tarinani yksi monista ulkomaalaisista, jotka haluavat elää unelmaansa. Arvostan paljon sitä, mihin olen päässyt. Olin vain yksi musta muslimityttö keskeltä Afrikkaa, mutta ajauduin Kokkolaan opiskelemaan ja lopulta istuin kaupunginvaltuustossa. Unelmat todella tulevat toteen ja on toivoa, että maailmassa on suvaitsevaisuutta.