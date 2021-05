Kuntaehdokkaan mielipide: Talouden tasapaino uuden valtuuston keskiössä

Ylivieskan kasvu 2000-luvulla on ollut huikea. Asukasmäärän kasvu yli 2000 asukkaalla ja 15 prosentilla on poikkeuksellinen saavutus koko Suomen mittakaavassa. Kaupunki on ollut vetovoimainen, tänne on syntynyt uusia työpaikkoja ja työn mukana on tullut hyvinvointia monille uusille ylivieskalaisille.

Asukasmäärän kasvaessa kaupunki on tehnyt mittavia investointeja. Investoinneilla on luotu palveluja yhä useammalle ylivieskalaiselle. Samalla on luotu perustaa kaupungin vetovoimaisuuden säilymiselle seuraavalle 20 vuodelle.

Tärkeiden investointien vuoksi Ylivieskan talous on joutunut koville. Seuraavan valtuustokauden tärkeä tavoite on talouden tasapainon saavuttaminen. Tämä edellyttää menoissa tiukkaa talouskuria ja uusissa investoinneissa joudumme olemaan hyvin varovaisia.

Ylivieskalle on tärkeää, että sen kasvu Kalajokilaakson kaupan ja palvelujen veturina jatkuu. Väestökehitys on keskeisin elinvoimaisuuden mittari. Tiukassa taloustilanteessakin on tärkeää, että kaupunki on aktiivinen elinkeinojen kehittäjä. Sen tulee olla luova ja ehkä rohkeakin kaavoittaja. Yrityksille ja liike-elämälle on luotava kasvun edellytyksiä, niin että uusien työpaikkojen myötä jatkossakin on mahdollista jakaa hyvinvointia.

Minulle hyvinvointi tarkoittaa lapsille ja nuorille tasokasta koulua ja turvallista päivähoitoa. Se tarkoittaa laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä hyvää vanhuudenturvaa. Monipuoliset vapaa-ajan, liikunnan ja kulttuurin palvelut ovat minulle tärkeitä. Nämä kaikki luovat Ylivieskasta mieluisan paikan asua.

Juha Nivala

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Ylivieska