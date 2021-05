Perhonjokilaakson Soiten luottamushenkilöiden kannanotto: Kantamme Kestävä Soite-ohjelmasta

Soiten valtuusto käsitteli kokouksessaan 24.5.2021 Kestävä Soite –ohjelmaa. Valtuuston 14–12 äänestyspäätöksellä valtuusto päätti hyväksyä ohjelman muutoin, mutta päätti poistaa siitä lauseen, joka olisi antanut viranhaltijajohdolle ja esimiehille oikeuden päättää päivittäisjohtamisessa yksiköiden aukioloajoista, palvelun sisällöstä ja tuottamistavasta sekä yksiköiden hoitopaikkamääristä hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa sekä valtuuston strategisia päätöksiä noudattaen. Me Perhonjokilaakson Soiten luottamushenkilöt jäimme äänestyksessä hävinneelle kannalle.

Kestävä Soite- ohjelma on talouden tasapainottamisohjelma. Soiten valtuusto edellytti talousarviossa 2021 11–13 M € suuruista kustannusten kasvun hillintää. Summa perustuu jäsenkuntien vaatimukseen Soiten hyväksyttävästä budjettiraamista, huomioiden kuntien taloudellisen kantokyvyn.

Säästöjä tarvitaan myös siksi, että mahdollisen ja nyt yhä todennäköisemmän Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen syntyessä valtiolta tuleva rahoitus myös riittää. Jatkossa hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta eikä kunnilta. Tällöin ei ole kunnilla jälkilaskutusta kuten nyt. Sote-menot meidän alueellamme saattavat heittää helposti jopa yli 10 % vuodesta toiseen ja on selvää, että tämä syö kuntiemme taloudellista liikkumavaraa.

Valtuuston kokouksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Perhonjokilaaksojen kuntien edustajat tuimme hallituksen esitystä. Näimme asian myönteisenä siksi, että päivittäisestä toiminnasta vastaavilla olisi esityksen mukaisesti todellinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Soiten resursseja kohdennetaan joustavasti sinne missä palvelutarve, milloinkin on. Tämä ei näkemyksemme mukaan tarkoittaisi suinkaan heikennystä vaan jopa parannusta palveluihin ja niiden saatavuuteen.

On tehtävä selväksi se, että Kestävä Soite -ohjelmassa ei missään vaiheessa ollut tarkoitus puuttua ns. palveluverkkoon, vaikka tämä selvästi näytti jääneen joillekin valtuutetuillekin käsitykseksi. Eli jatkossakin Tunkkari-Pajalan sote-keskus (terveyskeskus laajennettuna mm. perhepalveluilla), Perhon Sote-asema ja Halsuan Soite -piste olisivat myös kuuluneet Soiten palveluverkkoon Perhonjokilaaksossa. Ja me haluamme, että niin on myös jatkossa. Uskomme, että digitaalisten etäratkaisujen laajemmalla käyttöönotolla tasapuolistuvat palvelut koko Soiten alueella ja uudet lähipalvelut toteutuvat myös täällä Perhonjokilaaksossa.

Kestävä Soite-ohjelmaa valmisteltaessa osallistettiin henkilöstö, alueen päättäjät kunnissa ja Soitessa, kuntajohto sekä asiakasryhmät haastattelujen ja kyselyjen kautta. Lisäksi mukana oli asiantuntija- ja konsulttitoimisto NHG.

Kiitämme kaikkia näin laajan ja tulevaisuutta rohkeasti lähestyvän ohjelman luomisesta. Toivomme todella, että valtuuston päätöksen myötä Soiten toiminnan kehittämis- sekä säästötavoitteet eivät vaarannu tai että toiminnan tehokkuutta joudutaan hakemaan nyt esitettyjä radikaalimmilla keinoilla.

Me luotamme Soiten virkajohtoon sekä jokaiseen n. 3.500 työntekijään. Luottamus on ansaittu teoilla – hyvällä ja meistä kuntalaisista välittävällä palveluilla ja hoivalla!

Antti Hietanimi,

Soiten hallituksen jäsen, Perho

Jussi Karhulahti,

Soiten valtuuston jäsen, Halsua

Kai-Eerik Känsälä,

Soiten valtuuston jäsen ja hallituksen kuntaedustaja, Kaustinen

Tapio Peltokangas,

Soiten valtuuston jäsen, Perho

Timo Pärkkä,

Soiten hallituksen kuntaedustaja, Halsua

Tuija Rintakorpi-Leivo,

Soiten hallituksen jäsen, Veteli

Eija Seppä,

Soiten valtuuston jäsen, Kaustinen

Jussi Torppa,

Soiten valtuuston jäsen, Veteli