Koulun päätöstä juhlitaan vuosi vuodelta rankemmin – Pietarsaaressa vapaaehtoiset jälleen partioimaan kaduille yhdessä poliisin ja lastensuojelun kanssa

Koulujen päättäjäisviikonloppu huolettaa jo tutusti sekä poliisia, lastensuojeluhenkilökuntaa että vapaaehtoisia, jotka lähtevät jälleen partioimaan Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaduille lauantai-iltana 5. kesäkuuta.

Monien muidenkin tulisi ottaa tapahtuma vakavasti.

– On valitettavasti odotettavissa että mopo voi karata lapsilta ja nuorilta. On tärkeää, että vanhemmat ovat tietoisia mitä voi tapahtua. Aina ei voi vain olettaa, että kaikki sujuu itsestään, nuorisoasema Fiiliksen koordinaattori David Sandström sanoo.

Hän kokoaa aikuisista vapaaehtoisista partioita, jotka tarkkailevat nuorten juhlintaa ja tekemisiä ilta- ja yöaikaan.

– Olemme ulkona ja kävelemme, ja samalla voimme olla nuorten tavoitettavissa. Tämä ei ole sen monimutkaisempaa. Emme ole järjestyksenvalvojia eikä meillä ole erityisoikeuksia, emme ole ensiapuhenkilöitäkään. Me aikuiset haluamme näyttää, että välitämme.

Poliisi tehostaa valvontaansa koko Pohjanmaan alueella, niin myös Pietarsaaressa.

– Vahvistamme miehitystämme viikonloppuna sekä tavanomaisilla univormupartioilla että siviilivaatteissa ja -autoilla liikkuvilla poliiseilla, rikoskomisario Ove Storvall kertoo.

Nuorten kesälomille lähdön juhlinta on hänen 20 vuoden paikalliskokemuksensa mukaan saanut rajumpia muotoja. Kaljoittelun rinnalle on tullut koviakin huumeita kuten amfetamiini sekä lääkkeitä.

– Nuoret humaltuvat eri tavoin kuin ennen vanhaan.

Hän uskoo, että pitkään jatkuneet koronarajoitukset ovat lisänneet nuorison paineita irtiottoon.

– Ihan ymmärrettävistä syistä nuorilla ja lapsilla on kova tarve olla kanssakäymisissä samanikäisten kanssa. Jos päättäjäisviikonloppuna on hyvät kelit, on ennakoitavissa, että heitä on liikkeellä suuria määriä.

Koronan toinen kevät on alkanut näkyä selkeästi lasten ja nuorten hyvinvoinnissa Pietarsaaressakin.

– Tämän vuoden puolella, tammikuusta lähtien, lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet aika paljon. Eniten näkyy vanhempien ja lasten psyykkinen huonovointisuus, sosiaalityöntekijä Camilla Lundén kertoo.

– Monet lapset eivät myöskään pysty hoitamaan etäkoulunkäyntiä, mikä on ollut haasteellista, sosiaaliohjaaja Mia Björkgård jatkaa.

Koulunpäättäjäisten he epäilevät tuovan esiin poikkeusaikojen kasaamia ongelmia.

– Rehellisesti sanottuna pieni pelko meillä on. Nuorten ja perheiden kanssa töitä tehdessä tuntuu, että arki ja ilmapiiri on jotenkin levotonta, Lundén sanoo.

Alueen lastensuojelu jalkautuu niin ikään päättäjäislauantaiksi pitkälle aamuyöhön saakka Pietarsaareen, Uuteenkaarlepyyhyn ja tarvittaessa myös Pedersöreen ja Luotoon.

– Vanhemmille vinkiksi, että juuri tuona viikonloppuna kotona pysyteltäisiin itse selvin päin, pidettäisiin puhelin vieressä ja tarvittaessa haettaisiin lapsi kotiin, asiakasohjaaja Sandra Svedlund sanoo.

Lapseen voi pitää myös tekstiviestin sijaan puhelinyhteyttä. Lastensuojelun työntekijät kehottavat myös puhumaan lapsen ja nuoren kanssa etukäteen näiden suunnitelmista. Missään nimessä heille ei tule hankkia alkoholia.

Mikäli lapsi tai nuori havaitaan kaupungilla päihtyneenä, lastensuojelu yhdessä poliisin kanssa ottaa yhteyttä vanhempiin ja huolehtii, että tämä saa apua ja pääsee turvallisesti kotiin.

– Useimmat haluavat olla kavereiden kanssa ja pitää hauskaa, ja se on ihan sallittua. Emme ole paikalla uhkana, vaan turvallisuuden vuoksi.

Kasvava ongelma lasten ja nuorten kohdalla ovat lääkkeet, esimerkiksi rauhoittavat, joita on helppo pihistää vanhemmiltaankin huomaamatta. Pillerit kulkevat myös taskussa, mikä herättää vähemmän huomiota kuin kaljareppu.

Vapaaehtoisista aikuisista mukana ovat jo useampivuotisen kokemuksen omaavat Marianne Hietala ja Harry Holm.

– Olen kiinnostunut nuorista ja mitä heille kuuluu. Kun muutenkin näen allapäin olevan nuoren, teen asiaa ja menen juttelemaan, että mikä nyt vaivaa, Hietala kertoo.

Harry Holm lähti viikonloppuisin kaupungille jo vuosikymmeniä sitten, kun omat lapset olivat nuoria.

– Siitä tuli tapa. Saatoin putkahtaa esiin milloin tahansa, vaikka vain moikkaamaan, ja he tiesivät, että näin voi käydä.

Nyt ovat jo lastenlapset tottuneet samaan. Holmin mukaan meno on kaupungilla muuttunut hurjemmaksi vuosien mittaan, ja yhä nuoremmat käyttävät päihteitä. Vapaaehtoinen tarkkailu kuitenkin palkitsee.

– Nuoret tulevat kiittämään, että olemme mukana. Se on siinä parasta.

Vapaaehtoisvalvojat liikkuvat kaupungilla punaisissa liiveissä. Tehtävä rajoittuu läsnäoloon ja kuuntelemiseen. Mitään oikeuksia esimerkiksi laukkujen tarkastamisiin heillä ei ole. Hätätilanteissa he voivat hankkia ammattiapua paikalle.

David Sandström haastaa lisää vapaaehtoisia aikuisia mukaan. He voivat ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen jeppisvuxna@gmail.com tai Uudessakaarlepyyssä nuoriso-ohjaaja Katarina Östmanille.

Kaikki partiointiin osallistujat saavat ilmaisen aterian pietarsaarelaisissa pikaruokapaikoissa kaupungin nuorisotoimen tarjoamana.