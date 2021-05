Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Hoidettu talous luo työpaikkoja

Kansantalouden näkökulma työpaikkojen synnyttämisestä jää usein unholaan, kun uutisia julkaistaan sosiaalisten toimenpiteiden kautta.

Oletetaan, että Suomi olisi suljettu valtio – ilman kansainvälistä kauppaa. Työllisyysasteemme olisi ehkä noin 60–65 prosenttia. Asiaa ei ole tietääkseni tutkittu, joten tuo on kokemusperäinen oletus. Työllisyysaste olisi luonteeltaan laskeva, koska uusiutuminen olisi olematonta ja skaalaedut vähäiset (vrt. sosialismin kokeilut). Tästä on tehty aiheellinen johtopäätös, että kansainvälinen kauppa markkinataloudessa parantaa hyvinvointiamme.

Kaupan kasvattaminen kuitenkin edellyttää, että tuotteemme ovat (hinta)kilpailukykyisiä suhteessa ulkomaisten kilpailijoidemme tuotteisiin tai tekisimme tuotteita, mitä muut eivät tee tai eivät voi tehdä raaka-aineiden tai osaamisen perusteella. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että mitä enemmän meillä on kilpailukykyistä vientiä, sitä parempi elintasomme on. Tässä tilanteessa työllisyysprosentin yläraja on vain meidän sisäisen markkinasääntelymme varassa.

Työpaikkoja luodaan siten pitämällä kustannustasomme kilpailukykyisenä ja rakentamalla sääntelymme muotoon, missä jokainen työkykyinen haluaa ja on kannattavaa mennä töihin. Näissä tavoitteissa pahimmat esteet ovat työkustannukset, jalostusaste ja kannustimet ja myös hallinnon koko/verotus.

Ay-liike on jo kaksi kertaa (1990- ja 2008-) aiheuttanut maallemme noin 10 vuoden laman. Vihreät ovat tavoitelleet ydinvoiman lopettamista, turkistarhauksen ja kaivoksien kieltämistä. Osa meistä vaatii yritystoiminnan lopettamista tai vähintään rajoittamista (sote, turve, jätehuolto, kaivokset, liikenne …). Kuitenkin vain yritystoiminta tuo verotuloja. Työmarkkinoille on olemassa myös sopivia pehmeitä kannustimia. Yksi noista edellyttää työttömyyskorvauksen porrastamista, siis ei alentamista eikä korottamista. Noilla väitteillä on pyritty nostamaan tarkoituksellisia kauhukuvia.

Taloudellinen ahdinko on siis meidän itse valinnoillamme aiheutettua. Taustalta on löydettävissä hallituksen rohkeuden puute tai haluttomuus tehdä talouden hoidossa tarvittavia toimia. Työpaikkoja tarvitsemme nyt, eikä toimia, joiden perusteella työpaikkoja on enemmän ehkä vuonna 2030. (Viittaus hallituksen talousriihen mainintaan).

Puuhastelulla sosiaalisten ja hallinnollisten toimien kanssa on kuitenkin minimaalinen vaikutus, jos lainkaan työllisyystavoitteiden kannalta.

Veijo Hukari, KTL

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Kokkola