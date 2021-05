Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokoontumisrajoitusten höllennys helpottaa festivaalien tilannetta – Mitään varmuutta tulevasta ei kuitenkaan voida luvata

Hallituksen päätös höllentää yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia isossa osassa Suomea otettiin tapahtumajärjestäjien keskuudessa helpottuneena vastaan. STM kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, miten koronarajoituksia muutetaan Suomessa epidemiatilanteen hellittäessä.

Epidemian perustason ja kiihtymisvaiheen alueilla yleisötilaisuuksia ei rajoiteta erikseen ja velvollisuus välttää lähikontakteja poistuu. Sen sijaan leviämisvaiheen alueilla, kuten Keski-Pohjanmaalla, on jatkossa mahdollista järjestää suuriakin ulkoilmatilaisuuksia, kunhan niissä huomioidaan osallistujien eriyttäminen ja turvaväliohjeistaminen.

Keskiviikkona myös Kaustisen festivaalit tiedotti kesän tapahtuman supistuksista. Perinteisessä muodossa festivaalia ei järjestetä, mutta vasta kesäkuun puolivälissä tehdään lopullinen päätös livekonserteista.

Koronavuosi on pakottanut tapahtumajärjestäjät miettimään erilaisia ratkaisuja. Kaustista on rakennettu vuoden päivät useammalla eri vaihtoehdolla. Festivaalialue rakentuu siten, että se mahdollistaa myös osallistujien eriyttämisen.

Tapahtumien perumisetkin ovat olleet arkipäivää. Esimerkiksi Ylivieskan Sun Pampas on jo siirretty kesään 2022. Sen sijaan perjantaina kokoustava Haapavesi Folk jatkaa festivaalijärjestelyjä suunnitellusti. Ulkomaisista esiintyjistä on edelleen tulossa ruotsalainen Emilia Amber Trio, mutta Folk-kursseilla on ainoastaan kotimaisia vetäjiä.

Virtuaalitapahtumat ovat tulleet jäädäkseen. Kulttuurielämän digiloikka on ollut valtava, mutta nyt olisi opetettava yleisö siihen, että kaikki esitykset eivät ole maksuttomia. Taiteilijankin on saatava korvaus työstään, pelkällä kiitoksella ei elä kukaan.

Osille kunnista on myös jäänyt kulttuurirahaa sukanvarteen, kun niiden tukemia tapahtumia on peruttu. Näin kävi esimerkiksi Pietarsaaren Runeberg-viikolle. Kaupunki pani hyvän kiertämään ja palkkasi tapahtumaviikolta jääneillä varoilla kaupunkiin kesätaiteilijan. Jaakon Päiviä ei järjestetä normaalilla tavalla. Järjestäjät seuraavat tilannetta, jonka käänteitä kukaan ei voi ennustaa.

