Kuntavaaliehdokkaan mielipidekirjoitus: Väkivallan nollatoleranssin ohjelma kuntiin

Se on päälle painuva pimeä peite. Verho jonka liepeestä et saa otetta tai näe mihin se ulottuu.

Se syö itsetuntoa, synnyttää kaiken myrkyttävää häpeää ja syyllisyyttä. Se imee syövereihinsä, saa eristäytymään muista tai etsimään apua.

Se saa lapsen surulliseksi, kiukkuiseksi tai jopa vahingoittamaan itseään. Nuoren syrjäytymään, voimaan pahoin ja aikuisen vetäytymään kuoreensa tai katkeroitumaan.

Tarvitsemme kuntiin laajalti koko sektorille asiantuntemusta ja kykyä tunnistaa väkivallan muotoja. Lähisuhdeväkivaltaa, suhteessa lapsiin, vanhuksiin, puolisoon, sisaruksiin. Kiusaamista, kouluissa, työyhteisöissä, harrastuksissa. Vainoa, seuraamista fyysisesti tai sosiaalisessa mediassa, piinaamista, mustamaalausta.

Väkivallan keinot on moninaiset, salakavalat ja muuttavat muotoaan. Niitä on viljalti lisää.

Ne jäävät usein jopa alan ammattilaisilta sanoittamatta, koetaan, että jotain outoa tässä kuviossa on, mutta mitä?

Tämä pinnan alla piilevä ilmiö on luultavasti paljon suurempi kuin osaat kuvitella. Sinunkin tuttavapiirissäsi on ihmisiä, jotka kärsivät tai ovat kärsineet väkivallan eri muodoista. He ansaitsevat avun, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Me tarvitsemme yhteiskunnan, jossa kaikki kiusaaminen ja väkivalta on kiellettyä ja sitä myös vaaditaan.

Yhteiskunnassa on oltava rajat sopivuudelle. Sopivalle kielenkäytölle, puheelle ja keskinäiselle kunnioitukselle. Sopivalle käytökselle, ihmisen kehon ja mielen loukkaamattomuudelle.

Väkivallan kierteen katkaisu on yksilölle vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Väkivallasta tulee puhua, siihen tulee uskaltaa puuttua ja sitä tulee rohkeasti sanoittaa. Väkivaltaa ei saa väheksyä, siloitella tai piilottaa neutraalien ilmaisujen alle. Yhteiskunnan on luotava turvaa ja vakautta.

Kunnissa on luotava valtuustotasoinen ohjelma väkivallan kitkemiseen. Siihen on osallistettava yhteistyökumppaneina asiantuntijaorganisaatioita ja otettava mukaan kaikki kunnan hallintoalueet.

On esimerkin omaisesti valettava rohkeutta väkivallan kokijoiden kokemusten kohtaamiseen ja heidän auttamiseensa.

Mikään tunne ei oikeuta väkivaltaan. Väkivalta on aina valinta, se on teko jota emme saa sallia millään elämän osa-alueella.

Mari Kerola,

toiminnanjohtaja

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kannus