Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mielipidekirjoitus: Sote- ja pelastussopimus tavoitteena Kruunupyylle

Monet eri hallitukset ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan yrittäneet valmistella sote-uudistusta. Nyt näyttää siltä, että asia vihdoin etenee. Uudistuksen kaikkein tärkein tavoite on turvata hyvä ja tasavertainen sosiaali- ja terveydenhuolto koko maassa. Uudistuksessa on myös kyse rakenteiden muutoksesta, mutta ne muutokset eivät tule erityisemmin näkymään tavallisille kuntalaisille.

Sote-palveluiden yhteensovittaminen olisi uudistuksen mukaan pakollista 21 hyvinvointialueelle sekä Helsingille. Hallitus on pyrkinyt siihen, että uudistus sopeutetaan paikallisiin olosuhteisiin ja siksi esimerkiksi Uudellemaalle on luotu erityisratkaisu. Moni sairaanhoitopiiri on jo aikaisemmin vapaaehtoisesti päättänyt hoidon yhteensovittamisesta. Soite teki sen jo pari vuotta sitten ja Pohjanmaa on parhaillaan tekemässä samaa.

Muutamat kunnat tekevät tänä päivänä yhteistyötä maakuntarajojen yli. Kruunupyy on yksi niistä, se kuuluu Pohjanmaahan, mutta tekee yhteistyötä sote- ja pelastuskysymyksissä Soiten ja Keski-Pohjanmaan kanssa.

Poliittinen tahto on selvä – rakenteet, jotka toimivat tänä päivänä on voitava säilyttää myös tulevaisuudessa. Kruunupyy on itse asiassa ollut esillä sote-uudistusta käsittelevässä ministerityöryhmässä monta kertaa.

Olemme yksimielisiä siitä, että Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sopimuksen avulla on mahdollista varmistaa, että kruunupyyläiset myös tulevaisuudessa voivat käyttää turvallisia ja toimivia hoitoketjuja Kokkolassa. Uudistuksen lakiesitys mahdollistaa sopimukset hyvinvointialueiden välillä. Sopimuksissa voidaan päättää, miten sosiaali- terveyden- ja erikoissairaanhoito sekä pelastuspalvelut järjestetään.

Ministerityötyhmä teki asiasta yhteisen pöytäkirjamerkinnän viime syksynä. Siinä todetaan, että ”Erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tulee sote-uudistuksen toimeenpanoa valmistellessaan ja alueellista yhteistoimintaa suunnitellessaan pyrkiä minimoimaan uudistuksesta johtuvat mahdolliset kielteiset muutokset asukkaiden palveluihin. Hyvinvointialueet kuitenkin päättävät viime sijassa, miten muutokset voidaan ottaa huomioon palveluita ja palvelukokonaisuuksia muodostettaessa. Hallitus seuraa yhteistoiminnan suunnittelun etenemistä alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.”

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan samalla linjalla kuin ministerityöryhmä. Valiokunta antaa selkeän tuen ajatukselle sopimuksesta, kun se toteaa että palveluiden riittävästä ja yhdenvertaisesta saatavuudesta on syytä huolehtia myös niissä tapauksissa, joissa kunta on ennen uudistusta kuulunut yhteen maakuntaan ja toisessa maakunnassa olevaan sote-yhteistyöalueeseen ja jonka palvelut uudistuksen jälkeen järjestetään hyvinvointialueiden välisellä sopimuksella.

Uudistuksen toimeenpanossa on tärkeää, että Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet pyrkivät löytämään yhteisen ratkaisun joka mahdollistaa toimivan yhteistyön säilyttämisen ja kehittämisen. Tämä toteutuu parhaiten sopimuksen avulla.

Henkilökohtaisesti toivon, että voitaisiin nopealla aikataululla olla yhtä mieltä sopimuksesta, jotta se olisi valmis hyvissä ajoin ennen kuin hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä. On tärkeää, että Kruunupyyn asukkaat niin nopeasti kuin mahdollista voivat tuntea turvallisuutta siitä, että hoito toimii tulevaisuudessa yhtä hyvin kuin tähänkin mennessä.

Thomas Blomqvist,

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri (r.),

hallituksen sote-ministerityöryhmän jäsen