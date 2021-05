Siirtolaisuus, tai oikeastaan maahanmuuttajuus tuntuu puhuttavan myös Kokkolassa. Vaalikoneita täyttäessä sai hämmästellä kahtiajakoa etsiviä kysymyksiä: "Kannatatko maahanmuuttajuuden lisäämistä kunnassasi?" Tämä kysymys on kummallinen. Ihmiset ovat tulleet ja lähteneet aina. Motivaattorit ovat kovin moninaiset: toinen kartuttaa osaamistaan opiskellen, toinen rakastuu, toisen osaamista tarvitaan työelämässä, toinen pakenee turvattomuutta.

Selvää on, että maailman tapahtumat ja ihmisten kohtalot kietoutuvat toisiinsa joskus hyvinkin ennalta arvaamattomalla tavalla. Myös kokkolalaiset ovat muuttaneet ulkomaille kautta maailman sivu; tarinat ja syyt yhtä moninaiset lähtemiselle kuin tulemisellekin.

Yksi asia on kuitenkin yksinkertainen ja selkeä: Kokkola on meidän kaikkien yhteinen koti. Ei toisen enempää tai vähempää. Kotiutumisen prosessi on aina kaksisuuntainen ja jokaisen yhteisön jäsenen yhteinen asia ja vastuu. Kuinka voisit kotiutua paikkaan, johon et tunne olevasi tervetullut?

Jokainen voi asettaa ajatuksissaan itsensä tulijan saappaisiin ja ehkä oletkin niissä. Kukaan ei voi kotiutua yksinään vaan kotiutuminen vaatii meiltä kaikilta oman osamme tekemistä. Tärkeä kysymys onkin, mitä voin tehdä, jotta tulija tuntee itsensä aidosti tervetulleeksi yhteisöön.

Kokkola tarvitsee yhteisen olohuoneen, johon ovat aidosti tervetulleita kaikki. Tarvitsemme turvallisen paikan, jossa voimme tutustua toisiimme mieluisan olemisen ja tekemisen ohessa. Ehkäpä olet käynyt naapurikunnassa Pietarsaaressa After Eight -kulttuurikahvilassa? Ihana paikka!

Kokkola on kansainvälinen kaupunki, joka tarvitsee moninaista ja monikielistä osaamista. Joillain aloilla tarvitaan kipeästi osaamista rajojen ulkopuoleltakin työvoimapulaa paikkaamaan. Lupamenettely on mutkikas ja hidas ja hankaloittaa myös yritysten toimintaa. Tämä ongelma täytyy ratkaista.

Tämän päivän Kokkola on monikielinen ja -kulttuurinen kaupunki, osa lapsistamme ja nuoristamme taitaa jopa sen seitsemää kieltä sujuvasti. Yhteiskunnassa tarvitaan lisää kunnioittavaa ja rakentavaa keskustelua. Meidän aikuisten pitää näyttää esimerkkiä myös lapsille, kuinka rakennetaan yhteistä, osallistuvaa ja mukaan kutsuvaa Kokkolaa.

Kiitos lapsille siitä, että näytätte usein meille aikuisille esimerkkiä ja muistutatte siitä, mikä on oikeudenmukaista. Pidetään huolta Kokkolasta ja pidetään huolta toisistamme.

SDP:n kuntavaaliehdokkaat

Mehmet Batman

Eeva-Liisa “Catwoman” Kiiskilä

Tiina “Wonderwoman” Isotalus

