Kannus nöyrtyi Intian variantin edessä: ”Laitettiin baari kiinni, ei olla ainakaan levittämässä virusta”



Kannuksen kaupunki on tällä hetkellä Suomen pahin koronakunta, jossa Intian variantti on levinnyt nopeasti lasten ja nuorten keskuudessa. Kun tartuntoja on viitisenkymmentä ja karanteenissa satoja, kunta on pääosin suljettu ravintoloita myöten.