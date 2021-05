Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hektisyys näkyy myös politiikassa ja sen käänteissä – Käänteet ovat nopeita ja ne unohtuvat nopeasti

Elämästä on tullut hektistä, ja sama muutos näkyy politiikassa. Henkilövaihdoksia tapahtuu usein ja pätkätehtävistä on tullut yhä lyhyempiä.

Hyviä esimerkkejä tästä on nähty tällä vaalikaudella esimerkiksi hallituksessa. Erityisen vauhdikasta on ollut meno keskustassa, jonka puheenjohtajat ovat vaihtuneet ja sen lisäksi ministeriruletti on ollut nopeata. Henkilövaihdokset näkyvät myös eduskuntaryhmän johdossa.

Viimeisimmät muutokset ovat tältä viikolta, jolloin keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko otti, voisiko sanoa vihdoin, myös puheenjohtajalle sopivan salkun hoitaakseen. Sen seurauksena valtiovarainministeri Matti Vanhanen siirtyi rivikansanedustajaksi. Muutos on valtava, mutta Vanhaselle mieluinen. Konkari on kokenut tilanteita ennenkin.

Saarikon seuraajaksi tiede- ja kulttuuriministeriksi valittiin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Kaksi vuotta valtiosihteerinä toiminut keskipohjalainen Tuomo Puumala on tehnyt töitä jo kolmen ministerin kanssa. Täkäläisittäin tähän kierrokseen sisältyy sellainenkin muutos, että ylivieskalainen kansanedustaja Juha Pylväs valittiin eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Ryhmän puheenjohtajan tehtävää pidetään niin painavana, että useampikin poliitikko on pitänyt tätä tehtävää ministeriyttä tärkeämpänä.

Keskipohjalainen keskustaedustaja Mika Lintilä, tällä hetkellä elinkeinoministeri, on kuvaillut ministerin pestejä käytännöllisesti. Viime kesäkuussa hän ei harmitellut valtiovarainministerin salkun menoa Vanhaselle. "En ole pettynyt. Kun minulta kysyttiin, olenko käytettävissä valtiovarainministeriksi, vastasin että olen käytettävissä jos firma sitä vaatii."

Politiikka on kuten työelämä muutenkin. Firmat vaativat erilaisissa tilanteissa erilaisia henkilöitä. Sitä joskus ihmettelee, miten esimerkiksi ministeri pystyy selviytymään nopeasti vaihtuvista tehtävistä. Ehkä kyse onkin nimenomaan siitä, että kulttuuriministerin ei tarvitse olla varsinaisesti kulttuurin asiantuntija. Hänellä on valtava asiantuntemus ympärillään. Ministeriltä vaaditaan päätöksentekokykyä ja oppimiskykyä. Esimerkiksi nyt kulttuuri- ja tapahtuma-ala haluaa ministeriltään tukea ja puolustamista.

Muutokset eivät ole välttämättä läheskään niin dramaattisia kuin ulospäin näyttää, kun koko elämää ei ole valjastettu yhden tehtävän varaan. Politiikka on hyvä esimerkki siitä, että asiat unohtuvat nopeasti. Viime vuoden häviäjä voi olla tämän vuoden voittaja. Pettymykset ja epäonnistumiset kuuluvat elämään. Ihan hölmö ajatus ei ole sekään, että niistä voi oppia.