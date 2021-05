Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ystävät kuuluvat lapsenkin elämään – Jokaisen aikuisen tulee puuttua yksinäisyyteen

Tuntuu pahalta kuulla lasten yksinäisyydestä. Kuitenkin tiedetään, että jopa joka kymmenes suomalaislapsi kärsii yksinäisyydestä.

Ystävillä on merkitystä lapsenkin elämässä. Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola kertoo STT:n haastattelussa, että Suomessa ymmärretään entistä paremmin yksinäisyyden riskejä ja mahdollisia vaikutuksia lapsen kasvuun.

Yksinäisyys on sinänsä surullista, koska tuskin kukaan lapsi vapaaehtoisesti tätä vaihtoehtoa valitsee. Ilmiöllä on myös seurauksensa. Yksinäisyydellä on selvä yhteys esimerkiksi masennukseen ja syrjäytymiseen varsinkin pitkittyessään.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) auttavien puhelinten päällikön Tatjana Pajamäen mukaan kaverittomuus ja yksinäisyyden kokemukset ovat jo pitkään olleet kestoaiheita lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissä. Nyt on havaittu, että jopa päiväkoti-ikäiset voivat potea yksinäisyyttä.

Asiantuntijat tietävät, että sosiaalisten taitojen juuret syntyvät pienenä muiden ihmisten kanssa ja luonnollisesti kotona omien aikuisten kanssa. On tärkeää tuntea itsensä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Maalaisjärjellä voisi ajatella, että hyvät kokemukset luovat perustaa seuraaviinkin kohtaamisiin ja kokemuksiin ihmisten kanssa. Kun luottaa siihen, että pääsee mukaan leikkeihin, kaveriporukkaan ja aikuisena vaikka työporukkaan, sitä alkaa pitää itsestään selvänä.

Mitä lapsen yksinäisyydelle voi tehdä? Varmaa on ainakin se, että aikuisilla on avaimet. Lapsen omilla vanhemmilla on mahdollisuus yrittää vaikuttaa ja tehdä lapsesta näkyvä ja arvokas ainakin omassa kodissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pajamäen mukaan merkittävä rooli on myös niillä vanhemmilla, joiden lapsilla on paljon kavereita. Nämä lapset voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei ketään jäisi ulkopuolelle. Ja siinä aikuiset voivat auttaa naapurustossa, kerhoissa, harrastuksissa ja päiväkodissa sekä luonnollisesti koulussa.

Sen huomaamiseen, että lähipiirin lapsi on yksin, ei tarvitse olla kuin ihminen.