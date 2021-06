Tiina Ojutkankaan kolumni: Innokkaasti meriharakkapariskunta saapui jälleen kotikonnuille pesimään, mutta kuinka sitten kävikään

Odotin keväällä innokkaasti sitä, tuleeko meriharakkapariskunta meidän rantaamme tänäkin vuonna. Parin kesän perusteella tiesimme odottaa pitkänokkaista paria. On aika jännittävä ajatus, että maailman toisella laidalla talvensa viettävä meriharakkapari osaa tulla vuosi toisensa jälkeen samaan paikkaan takaisin. Se on jotenkin erittäin hienoa, että siellä ne miettivät, että pitäisikö ruveta miettimään sitä Kokkolaan muuttoa jälleen.

Jollain lailla samastun meriharakkaan ja ajattelen, että sen lievästi vihlova ääni ja nopeasti joutuvat askeleet kuvastavat myös linnun luonnetta. Meriharakka lähes kiitää pitkin nurmikkoa matoja etsiessään ja käskevän äänen soinnista ei voi erehtyä. Ovat kuitenkin jotenkin mukavia.

Meriharakka muuttaa Suomeen noin huhtikuussa. Pareja arvioidaan olevansa noin neljä tuhatta, mutta osa linnuista on pesimättömiä. Meriharakka aloittaa pesintätouhut melko "iäkkäänä", jopa vasta kymmenen vuoden iässä. Meriharakat saattavat elää hyvinkin vanhoiksi.

Suomen Luonnossa Antti Halkka kirjoittaa, että poikaset ovat melkein heti valmiita lähtemään liikkeelle hakemaan ravintoa (SL 9.4.2018): "Tämä kuitenkin onnistuu vain, jos pesäpaikka on hyvä. Meriharakat jonottavatkin hanakimmin pesimään paikoille, joilla poikasvaihe on helppo eikä äiti- ja isälinnun tarvitse tuoda ravintoa kaukaa."

Meidän rannan meriharakkapari saapui toiveiden mukaisesti tänäkin vuonna. Hyväkuntoisia näyttivät olevan ja innokkaasti asettuivat tutulle paikalle. Siinä vaiheessa, kun meriharakoita alkoi näkyä vain yksi kerrallaan, pystyi päättelemään, että kolme munaa on pesässä ja hautominen on alkanut. Tärkeä toimitus kestää neljä viikkoa ja viehättävää on se, että molemmat vanhemmat hautovat.

Tänäkin vuonna oli ilon ja onnen hetki, kun yhtäkkiä viime perjantaina oli pihanurmellä meriharakkapari yhdessä. Hautominen oli siis päättynyt ja poikaset olivat siirtyneet pois pesästä naapurin isosta kukkaruukusta. Pikkuiset meriharakat olivat emonsa siipien alla suojassa ja sieltä ne honteloina ja palleroisina hortoilivat nurmikolle.

Toinen vanhempi kuljetti touhuissaan matoja ja piti vahtia. Jos poikanen lähti liian kauas vanhemmistaan, kuului välittömästi komentoääni. On suloista seurata kaukaa, kuinka luontokappaleet syntyvät maailmaan ja vanhemmat alkavat pitää huolta pesueestaan.

Viime vuonna saimme seurata meriharakkaperheen elämää heinäkuuhun saakka. Poikaset kasvoivat nopeasti ja oppivat etsimään tarmokkaasti matoja. Pienten reviiri kasvoi sitä mukaa kuin ne kasvoivat. Heinäkuussa nähtiin sekin ihme, että pikkuiset oppivat lentämään. Ja hyvä on oppia lentämään ennen kuin alkaa muuttomatka.

Tänä kesänä harakkapariskuntaa kohtasi nopeasti suru. Perjantai-iltana perhe jäi suloisena joukkona pihanurmelle. Aamulla löytyi ainoastaan hädissään touhuava pariskunta. Vastakuoriutuneita poikasia etsittiin, kutsuttiin ja lenneltiin. Tarina ei kerro, mitä oli tapahtunut. Lähistöllä oli silminnäköijöiden mukaan näkynyt kettu, myös vapaana liikkunut kissa.

Oli murheellista katsoa viikonloppuna, kuinka meriharakka toi lentoretkeltään madon ja sitten ei tiennyt, kenelle sen olisi vienyt. Meriharakat näyttivät surevan. Ne pysyttelivät yhdessä, ehkä vielä odottivat poikasia takaisin kotiin.