Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Veneily vaatii päällikön, osaamista ja asennetta

Vesiliikennelaki muuttui vuosi sitten ja laki siis määrää, että jokaisessa veneessä, on oltava päällikkö. Usein veneen kuljettaja ja päällikkö ovat yksi ja sama henkilö, mutta näin ei ole välttämättä.

Päällikköys ei ole pelkkä muodollisuus vaan siihen liittyy oikeita tehtäviä. Päällikkö vastaa veneen turvallisuudesta.

Päällikön mukanaolo ei tarkoita sitä, että kenenkään muun veneessä olevan ei tarvitsisi tietää veneestä mitään. Liian usein käy niin, että veneilevän pariskunnan toinen puolisko luottaa homman toimivan. Veneily on helpompaa yhteistyössä ja on varmasti turvallisempaa liikkua vesillä, jos molemmilla on perustaidot hanskassa. Isolla veneellä laituriin saapuminen tai hätätilanteessa toimiminen käyvät sujuvammin, jos veneily ei ole yhden ihmisen varassa. Kaikenlaisiin tilanteisiin on syytä varautua. Jos päällikölle sattuu jotakin, voidaan joutua todella vaaralliseenkin tilanteeseen erityisesti merellä.

Veneily vaatii oman veneen ja sen toiminnan tuntemista ja yleensä veneilyyn liittyvien perusasioiden ymmärtämistä. Iso ja nopea vene ja koulutuksen ja kokemuksen puute ovat huonoja yhdistelmiä. Vielä askeleen huonompaan suuntaan tuo alkoholi, joka ei sovi vesille lainkaan. Veneen päällikkö syyllistyy ruorijuopumukseen silloinkin, jos hän oman humalatilansa takia siirtää vastuun veneen kuljettamisesta selvälle, mutta taitamattomalle ohjaajalle.

Ruorijuopumuksen raja on Suomessa edelleen yksi promille, mikä on varsin korkea määrä alkoholia veressä. Vakuuusyhtiö Lähi Tapiolan viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista olisi valmis laskemaan ruorijuopumusrajaa nykyisestä. Joka neljäs laskisi rajan suoraan nollaan. Ruorijuopumuksen raja on liian korkea ja juopuneen veneilijän aiheuttamat vahingot voivat olla kohtalokkaita niin matkustajille kuin muille veneilijöille.

Erityisen tärkeätä on korostaa veneilytaitojen merkitystä. Työväen- ja kansalaisopistot järjestävät kursseja. Myös monet seurat kouluttavat jäseniään. Veneily on hieno harrastus, kun kunnioittaa merta, muita veneilijöitä ja sitä luontoa, jossa liikkuu. Taidot ja asenne ratkaisevat.