Ylivieskasta syntyisin oleva Pauliina Penttilä väittelee Tampereen yliopistossa: Toimittajien täytyy myös kyseenalaistaa journalismia, ettei se muutu viestinnäksi ja propagandaksi



Toimittaja Pauliina Penttilä on kotoisin Ylivieskasta. Hän väitelee Tampereen yliopistossa kesäkuun puolivälissä.

Toimittaja Pauliina Penttilä on tutkinut väitöskirjassaan sitä, miten journalismia määritellään toimitusten arjessa juttuja tehtäessä ja miten journalistiset tavoitteet sovitetaan yhteen esimerkiksi mediayhtiöiden taloudellisten tavoitteiden kanssa. Väitöskirjan keskeinen argumentti on, että toimittajien on myös haastettava vallitsevia tekemisen tapoja ja käsityksiä journalismista.