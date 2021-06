Enkelimekoista kuuporttiin – Kälviäläinen Mari Verronen on ommellut vaatteita sekä iloon että suruun ja hallitsee myös puutyöt



Kälviäläinen Mari Verronen harrastaa käsitöitä monipuolisesti, mutta ompeleminen on hänen lempilajinsa. Siihen hänellä on myös koulutusta, sillä hän on opiskellut aikanaan Kokkolassa ammattikoulussa mallipukineiden valmistajaksi ja jatkanut siitä vaatetusalan insinööriksi.