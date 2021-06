Kuntavaaliehdokkaiden mielipide: Soiten valtuuston päätös – poliittista peliäkö?

Soiten valtuusto edellytti talousarviossaan 2021 11-13 miljoonan euron suuruista kustannusten kasvun hillintää. Joista noin puolet tulee saada jo tälle kuluvalle vuodelle. Tämä menojen kasvun hillitseminen on Soiten jäsenkuntienkin vaatimus. Tällä päätöksellä Soitessa katsotaan myös tulevaisuuteen kuten aina päätöksissä pitääkin katsoa eli tulevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoituksen riittävyyteen.

Kestävä Soite -ohjelma eli Soiten tasapainottamisohjelma on laaja kokonaisuus. Sitä on työstetty ainakin viimeiset puoli vuotta. Tähän Kestävä Soite -ohjelman tekemiseen on osallistettu koko Soiten henkilöstö, Soiten hallituksen ja valtuuston jäsenet ja päättäjät kunnissa sekä kuntajohto. Myös asiakasraati ja eri neuvostot ovat saaneet vaikuttaa tähän työhön antamalla lausuntoja. Työpajoihin ja haastatteluihin on osallistunut laaja joukko ja käydyillä kuntakierroksilla on esitelty ohjelmaa. Työn pohjana on ollut Soiten strategia, arvot ja visio. Hyvinvointia ja terveyttä, Suomen toimivin Sote ja ihminen keskiössä. Tasapainottamisohjelma on sisällytetty Soiten talousarvioon ja sillä on kahdeksan ”kivijalkaa”, jotka ovat strategisia linjauksia.

Tasapainottamisohjelma on laaja kokonaisuus, ja nyt Soiten valtuusto päättäessään 24.5.21 kokouksessaan äänin 14-12 poisti yhden lauseen, joka olisi antanut Soiten tomivalle linjajohdolle mahdollisuuden tehdä päivittäisjohtamista, joka on tärkeää työtä noin 4 000 työntekijän työyhteisössä. Tämä olisi antanut myös mahdollisuuden siihen, että pystytään reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja että toimipisteiden palvelut määräytyisivät palvelutarpeen ja käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Näkisimme, että tällä olisi myös lisätty henkilöstön yhdenvertaisuutta sekä se olisi lisännyt työkaluja työn tekemiseen. Millään muotoa me emme näe, että jos valtuusto olisi nyt hyväksynyt koko ohjelman sellaisenaan, että se olisi ollut Soiten hallintosäännön vastaista. Koska nyt oli kyse päivittäisjohtamisesta, jossa linjajohdon pitää pystyä tekemään nopeita ja itsenäisiä päätöksiä. Myöskään toimipisteverkkoon ei tämän kohdan hyväksymisellä olisi koskettu.

Arvostamme työtämme niin hallituksessa kuin valtuustossakin tehden päätöksiä kuntalaisten parhaaksi samalla tukien henkilöstön jaksamista, jonka näemme myös erittäin tärkeäksi. Rohkeuttakin tarvitaan tärkeissä ja kaikkia koskevissa päätöksissä. Kannamme suurta huolta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä. Luottamushenkilöinä meillä on suuri rooli myös siinä, jotta Soite olisi houkutteleva ja kiinnostava työnantaja tulevaisuudessakin. Tämä valtuuston tekemä päätös kuvastaa mitä suurinta epäluottamusta joidenkin Soiten luottamushenkilöiden taholta toimivaa johtoa kohtaan.

Oliko tämä päätös poliittista taktikointia näin juuri ennen kuntavaaleja? Sitä sopii kysyä?