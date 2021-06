Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Tulevaisuuden Kruunupyy

Kruunupyyn vuoteen 2025 ulottuvassa kuntastrategiassa maalaillaan mm. kuvaa puhtaasta ja kauniista luonnosta. Tuntuu kuitenkin, että luontoarvoja ei kunnassamme ole aina ymmärretty. Pohjanmaan Punkaharjuksikin kutsutun luontoarvoiltaan monipuolisen ja hyvin kauniin Seljeksen alueen, joka parhaimpina aikoinaan houkutteli alueelle jopa 25 000 matkailijaa kesässä, maat ovat nyt suurelta osin myyty sijoittajalle. Alueelle on suunniteltu kymmeniä mökkitontteja, jolloin alueen muu matkailu- ja virkistyskäyttö vaikeutuu. Vanhat, huonoon kuntoon päässeet, ja ilman nykyajan mukavuuksia olleet mökit saivat purkutuomion, ja sama kohtalo odottanee ravintolarakennustakin.

Tuntuu, että lähiluontoa ei ole kunnassamme riittävästi arvostettu. Niinpä alueen virtavesien tila ei ole hyvä johtuen runsaasta humus- ja ravinnekuormituksesta. Fosfori- ja typpikuormituksesta pääosa tulee peltoviljelystä. Myös etenkin turvepeltojen viljelystä tulee paljon hiilidioksidipäästöjä turpeen hajotessa. Siksi onkin erittäin hyvä, että suuri osa maataloustuottajista Kruunupyyssä pyrkii lisäämään hiilensidontaa ja vähentämään ravinnehävikkiä vesistöihin mm. siirtymällä kevätkyntöihin, mikä on taloudellisestikin kannattavaa. Suometsätalous aiheuttaa etenkin runsaita humus- ja kiintoainespäästöjä vesistöihin mutta myös ravinnepäästöjä. Lisäksi esim. Kruunupyynjoella jokivarsi on monin paikoin hyvin pusikoitunut, joten maisemanhoitoonkin pitäisi kunnassa satsata asukkaiden viihtyvyyden ja uusien asukkaiden houkuttelemisen lisäämiseksi. Alueen runsaiden happamien sulfaattimaiden vuoksi tulisi tarpeettomia ja liian syviä ojituksia välttää, jottei happamoittavia ja myrkyllisiä metallipäästöjä vesistöihin tulisi.

Kuntastrategiassa mainitaan maatalouden ja turkistarhauksen olevan kunnan luonnollisia voimavaroja. Maataloudessa on kuitenkin tapahtumassa vähittäinen siirtyminen ainakin osittain vähemmän ympäristöä kuormittavaan kasviproteiinin tuotantoon, vaikka maito- ja lihatalouden merkitys säilyy vahvana jatkossakin. Turkistarhauksen tulevaisuus vaikuttaa kovin epävarmalta tuottajahintojen vaihdellessa kovasti. Kun lisäksi koko turkistuotannon eettisyyttä kyseenalaistetaan julkisuudessa, ja paine turkistuotannon lopettamiseksi Suomessakin monien muiden maiden tapaan lisääntyy kaiken aikaa, olisi hyvä ajoissa varautua tuotantosuunnan muutokseen. Turkistarhat tuottavat paljon fosforipitoista lantaa, mikä on oma ongelmansa. Maa- ja turkistalouden ilmastopäästöt alentavat asumisviihtyisyyttä ja huonontavat kunnan imagoa. Kaavoituksella, ympäristöselvityksillä ja toisten ihmisten paremmalla huomioon ottamisella saataisiin jo paljon aikaan. Maaseudun elinvoiman kannalta maa- ja metsätalous on ratkaisevan tärkeää tulevaisuudessakin.

Henkeä kohti lasketut kasvihuonepäästöt ovat Kruunupyyssä nousseet vuodesta 2005 vuoteen 2018 5 %, kun ne maassamme keskimäärin ovat laskeneet 19 %. Suurin syy tähän on maatalouden ja liikenteen päästöt, joiden vähentämiseksi ei ole vielä paljon tehty. Olemmekin ilmastotoimissa häntäpäässä niin maakunnallisessa kuin valtakunnallisessa vertailussa. Kuvaavaa on, että Kruunupyyhyn avataan pian biokaasun tankkausasema, mutta yhtään biokaasulaitosta kuntaan ei tiettävästi ole edes suunnitteilla, kun niiden rakentaminen ei ole vielä riittävän kannattavaa. Nyt kun Suomessa ja EU:ssa pyritään hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, niin Kruunupyylle tulee kiire tavoitteen saavuttamiseksi.

EU-rahoja kannattaa Kruunupyynkin monen muun kunnan tapaan hakea esim. kevyen liikenteen ja muihin tiehankkeisiin. Kevyen liikenteen hankkeista kiireellisempiä ovat Kruunupyystä ja Alavetelistä Kokkolaan johtavat väylät jo toteutumassa olevan Lentokentäntien kevyenliikenteen väylän lisäksi. Esim. Kruunupyyn ja Alavetelin välistä tietä samoin kuin Bråtöntietä on hoidettu jatkuvilla öljysorapaikkauksilla jopa lapiopelillä. Tästä ei kuitenkaan ole pitkään iloa, kun ensimmäisen rankkasateen sattuessa kolot tiessä yleensä ovat taas auki. Kunnan väestön ikääntyessä kunnan tulee satsata toimivan joukkoliikenteen kehittämiseen lähikaupunkeihin.

Kunnan vetovoiman lisäämiseksi etätyön yleistyessä tulee kunnan ympäristöasiat laittaa kuntoon ja luoda samalla edellytyksiä mm. uuden ympäristöteknologian yritysten sijoittumiselle kuntaan. Toimivat terveydenhoito-, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut ovat tärkeitä lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan.

Teuvo Herranen

Kuntavaaliehdokas (Pro Kronoby)