Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Onko Soite Perhonjokilaakson?

Soiten edustajat Perhojokilaaksosta ottivat kantaa kirjoituksellaan Keskipohjanmaa- lehdessä 27.5.2021 yhtymävaltuuston päätökseen päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille. He tuntuivat olevan pahoillaan ja että päätös oli väärä, vaikka syntyi täydellisesti demokraattisessa järjestyksessä. Kuka sanoikaan aikanaan, että ”kansa on puhunut ja pulinat pois”. Tuntuivat moittivan valtuuston demokraattisesti tekemää päätöstä.

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa valtiollisella tasolla vuonna 1906. Tuolloin naiset ja myös suurin osa miespuolista väestöä saivat ensi kertaa äänioikeuden ja äänioikeutettujen määrä kymmenkertaistui. Kunnallisella tasolla vastaava uudistus toteutettiin 1917. Oli varmaan kansalaisilla kova tahto kunnalliseen päätöksen tekoon ja vaikuttamiseen. Niinhän se on jatkunut aivan tänne asti.

Meillä Soitessa näyttää tulleen ongelma siitä, kuka käyttää sitä ylintä päätäntävaltaa miten, missä ja kuinka. Tasapainottamisohjelmassa putkahti esiin lausuma "Soiten linjajohto ratkaisee toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden hoitopaikkamäärän". Se on siinä eikä miksikään muutu. Meillä täällä pienempien palvelupisteiden piiriin kuuluvilla on ollut aina pelko, milloin mitäkin toimipaikkaa esitetään lopetettavaksi tai osaa niistä. Sulkuajat ovat pitkiä, ei ole ollut halukkuutta esim. jaksottaa muiden palvelupisteiden kanssa.

Perhojokilaakson Soiten edustajat ottivat kantaa ja antoivat ymmärtää, ettei tuolla tekstillä josta ollaan erimielisiä, olisi sellaista merkitystä kuin siinä lukee. Miksi se heidän mielestään pitäisi olla, kun nytkin sitä päivittäistä ohjausta tapahtuu ja hallitus on antanut valtuudet esim. määrättyihin koronan vaatimiin muutoksiin. Esim. laitosten vuodepaikkojen vähentämiseen, ensihoidon yhden yksikön vähentämiseen eli Toholammilta ja Reisjärveltä jäisi toinen yksikkö uuteen sijoituspaikkaan. Kun Kälviän virastotalon kahdenmiljoonan remonttisuunnitelma oli kuusi (6) hammaslääkärin tuolia ja keskitetään koko Lestijokilaakson hammashoito sinne. Olisiko käynyt näin jos valtuustolla ei olisi ollut päätösvalta.

Meillä on ensihoidossa kustannuksissa kuntien maksut asukasluvun mukaan. Meillä on nyt pystytty pitämään hyvä palveluverkko 24/7. Pystyisiköhän pikkukunnat muuten hoitamaan tällaista palvelua, joka tulee tulevaisuudessa yhä enemmän hoitotyöhön. Herää kysymys osataanko sitä arvostaa. Tämän vuoden toiminta suunnitelmaesityksessä neuvolaverkkoa supistettaisiin, Toholammin röntgen lopettaisiin. Jos tuollainen yhtymähallituksen esittämä lausuma olisi tullut, niin olisi varmaan kaikkia tällaisia mahdollista tapahtua, pienemmistä puhumattakaan. Eli kyllä valtuuston päätöksiä ja ohjausta tarvitaan.

Puhutaan luottamuspulasta niin mitähän se onkaan. Sitä on syytä miettiä ja jokainen tutkistella sisimmässään. Olen kirjoittajien kanssa samaa mieltä, että viranhaltijoihin tulee luottaa. Ainakin jos on aihetta. Vanha viisaus on, että luottamus on ansaittava, se ei tule annettuna virka-aseman mukana. Soitella on hyvä ja ahkera henkilökunta. Kun seuraa heidän toimintaa, venyvät he monesti aivan äärirajoille ja saavat paljon kiitosta. Henkilökunta osastoilla on se, joka tekee tuloksen.

Kyllä se pelko on ihan todellinen. Meillä on ja on ollut toiminnan supistuksia. Mihin muualle tuollaista lausumaa tarvittaisiin, jotka eivät todellisuudessa tuo hirveitä säästöjä hyvien palvelujen suhteen. Ei sitä varmaan kukaan väitä etteikö sopeuttamisohjelmasta löydy paljon hyvääkin, mutta aina konsultilta saa sellaista joka osaa sitä ensiksi pyytää. Konsultit kuuntelevat toisia herkemmin, kuin toisia. Sen mukainen konsultin lausunto sitten tulee. Kokemusta on. Tuon kirjoituksen allekirjoittajat taitavat olla jokainen Keskustapuoluetta poliittiselta kannaltaan joukossa jopa keskustapuolueen piirin puheenjohtaja. Nyt käydään juuri kuntavaaleja. Mitä he sanovat ehdokkailleen jotka syyhyävät vaikuttamaan tekemään päätöksiä, ajattelevat mielessään että tuohon ja tuohon minä puutun. On epäreilua väittää kellekään, että tuollaiset lausumat eivät veisi valituilta luottamushenkilöiltä päätäntä valtaa.

Olisivatko Perhonjokilaakson kuntien valtuustot valmiita antamaan esim. kunnanjohtajalleen päätäntävaltaa esimerkiksi mitä katua, puistoja, liikuntapaikkoja korjataan, mikä koulu lakkautetaan ja montako luokkaa missäkin koulussa on, tai mikä päiväkoti lakkautetaan tms.? Samaa voisi kysyä Kokkolan kaupunginvaltuuston jäseniltä. Näin pitäisi menetellä, jos noudatettaisiin Soiten yhtymähallituksen esitystä.

Mauri Lahti

Soiten hallituksen jäsen, Kokkolan kaupunginvaltuutettu, Kokkolan kuntavaaliehdokas (sd.)