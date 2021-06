Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Kokkola positiivisen kierteen kaupungiksi

Ennusteiden mukaan Kokkolan asukasluku alkaa hitaasti laskemaan ja vuonna 2040 asukkaita olisi 46 188 (Tilastokeskus). Vielä 2015 Kokkolan asukasluvun ennustettiin kasvavan ja ylittävän vuonna 2028 50 000 rajan. Väestö ikääntyy ja yli 64-vuotiainen osuus kuntalaisista kasvaa ja yhä vähemmän kuntalaisista kuuluu ikäluokkiin, jotka kantavat suurimman rahoitusvastuun kaupungin palveluista. Nykyisen kehityksen jatkuessa jo lähitulevaisuudessa meillä ei ole enää mahdollista ylläpitää nykyisen kaltaisia palveluja ja edessä on palvelujen karsiminen ja keskittäminen.

Seuraavan neljän vuoden aikana Kokkolan kaupungissa on tehtävä päätöksiä ja ratkaisuja, joilla Kokkolan kaupungin vetovoima ja pitovoima kasvaa. Asukasluku ja työllisten osuus asukkaista on saatava nousuun, jotta turvaamme huoltosuhteen. Tiedämme, että Kokkola on hyvä kaupunki elää ja asua. Tarvitaan ennakkoluulottomia ratkaisuja ja uskallusta. Kaupungin ulkoinen kuva tulee saada sellaiseksi, että Kokkola tunnistetaan positiiviseksi kasvun kaupungiksi. Hybridiareena on yksi esimerkki, joka mahdollistaisi paljon ja nostaisi kaupungin palvelut uudelle tasolle. Epäileviä kehotan tutustumaan Seinäjoen vauhtiin, joka perustuu paljolti aikoinaan rohkeille rakennushankkeille, jotka nyt tuovat miljoonia kaupungin yrityksille ja veroeuroja kaupungille. Snellman-sali on pika-aikataululla remontoitava ja nykyaikaistettava. Hybridiareena, Snellman-sali ja rakenteilla oleva tapahtumapuisto tukevat toiminnallisesti toisiaan ja antavat vaihtoehtoja tapahtumien järjestämiseen. Kokkolan kulttuuriin ja tapahtumiin sijoitetut eurot tulevat moninkertaisina takaisin kaupungin ja paikallisten yrittäjien kassaan.

Kaupunkimme yritystoimintaan liittyvät palvelut tulee olla virtaviivaisia ja yritystoimintaa tukevia. KIP ja satama ovat suurteollisuuden kivijalka. Yliopistokeskuksesta ja eri oppilaitoksista Kokkolassa valmistuu vuosittain mm. satoja uusia insinöörejä ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia. Yritystoiminta ja palvelurakenne tulee olla sellaista, että heidän on myös mahdollista työllistyä Kokkolassa.

Kaupungillamme on jo nyt olemassa palapelin paloja, joilla voidaan rakentaa tulevaisuuden polku kasvun ja positiivisen kierteen kaupungiksi. Kaikilta poliittisilta päättäjiltä vaaditaan yhteistä näkemystä ja toisia ymmärtävää ajattelua. Kuunnellaan toisia aidosti ja huomioidaan kaikkien mielipide. Päätökset vaativat kompromisseja mutta yhtä oikeaa tapaa kehittää kaupunkiamme ei ole. On vain meidän yhteisesti valitsemamme polku ja päämäärä.

Esa Saari

Kuntavaaliehdokas (Keskusta, sit.)

Kokkola