Haapajärvi sai kyseenalaista mainetta, kun se kolmen muun kunnan kanssa todettiin viime viikolla kriisikunnaksi. Siis kunnaksi, joka joutuu valtion ohjaamaan arviointimenettelyyn heikon taloutensa vuoksi (KP 3.6.).

Haapajärvi ei ole talousmurheineen yksin. Vuosien saatossa arviointimenettelyyn on joutunut viitisenkymmentä kuntaa. Näistä kunnista muutamat ovat olleet tarkkailussa jo toistamiseen kuten Haapajärvi, Ähtäri ja Honkajoki. Rääkkylä on valtion syynissä jo kolmatta kertaa.

Valtionvarainministeriön mukaan kuntien talousvaikeudet kroonistuvat. Valitettavasti yksi näistä kunnista on Haapajärvi. Yksi rohtokuuri ei riittänyt. Vaikka Haapajärven päättäjät tuntuvat olevan luottavaisin mielin, tilanne on hankala. Silti paniikkinappulaa ei ole syytä painaa. Kaupungin talous on nostettavissa kuiville.

Kun Haapajärvi kiristi vyötään edellisen kerran runsaat kymmenen vuotta sitten, laitettiin kiinni useita kyläkouluja. Koulutyö päättyi Autiorannalla, Kumisevassa, Kalakankaalla ja Ylipäässä. Nytkin varmasti kouluverkko otetaan jälleen esille, vaikka sillä puolella pelivara alkaa olla käytetty. Koulutusta voi silti tehostaa. Haapajärven keskustaan suunnitellaan uutta keskustan ala-astetta nykyisen K.J. Ståhlbergin koulun suljettua ovensa sisäilmaongelmien vuoksi. Tässä yhteydessä selvitetään myös, rakennetaanko uuteen kouluun tilat myös esiopetukselle ja siirretäänkö sen jälkeen päiväkodin oppilaat esiopetuksen tiloihin. Koulutusasteita yhdistämällä opetus ja tilojen käyttö tehostuvat.

Kyläkoulut ovat puhuttaneet niin kauan kuin Suomessa on ollut kyläkouluja. Kun oppilaat loppuvat, loppuu myös koulu. Mutta aina koulujen lakkauttamista ei ole nähty kokonaisuutena. Haapajärvellä esimerkiksi lakkautettiin Kalakankaan koulu, vaikka siellä oli paljon oppilaita Haapajärveltä ja ennen kaikkea heitä tuli Reisjärveltä. Lähikoulu on elinvoimatekijä. Käytännön havainto osoittaa, että nuoret ja lapsiperheet asettuvat asumaan sinne, missä on koulu ja päiväkoti lähellä. Havainnon voivat vahvistaa kyläyhdistysten vastuuhenkilöt. Ja koska kunnan taloutta pönkittävät juuri nuoret ja keski-ikäiset, heidän palveluistaan ei välttämättä kannata karsia ensimmäisenä. Tie kriisiytyvästä kunnasta elinvoimaiseen on maisemoitu uusilla työpaikoilla ja hyvillä palveluilla. Säästää voi ja pitää, mutta ei ehdolla millä hyvänsä.