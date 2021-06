Lukijan mielipide: Ehkäisevä työ kannattaa kunnissa

Kuntavaalit lähestyvät ja pohdimme, kenelle antaisimme äänemme. Kuka ehdokkaista edistäisi niitä asioita, jotka itse koemme tärkeinä? Kunnissa tehtävillä päätöksillä on iso merkitys siihen, mihin suuntaan hyvinvointi kehittyy. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry haluavat herätellä niin kuntavaaliehdokkaita kuin äänestäjiä teemalla: Suomi on maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.

Tämä on kaunistelematon totuus. Lapseni voi löytää huumeruiskun leikkipuistosta tai tuttavani voi turruttaa avioeron tuomaa surua alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöllä. Ehkäisevään päihdetyöhön on mahdollisuus vaikuttaa paikallisen poliittisen päätöksenteon keinoin. Tarvitaan enemmän vuoropuhelua ja ennaltaehkäiseviä päätöksiä päihteisiin, nikotiinituotteisiin ja pelaamiseen liittyen.

Ei ole yhdentekevää, miten päihdehaitoista puhutaan kuntapäättäjien kesken. Päihteisiin ja erityisesti ongelmakäyttäjiin liittyy yhä keskuudessamme stigmaa. Halutaanko heidän asioitaan edistää vai tarkastellaanko heitä ongelmatapauksina? Ei kukaan suunnittele elämäänsä päihderiippuvaisena.

Elämän aikana tehtyjen valintojen takana on inhimillisiä syitä. Useita asioita olisi voitu ennalta ehkäistä ja siten välttää haitat. Ymmärrys ja yhteinen ponnistelu asioiden muuttamiseksi madaltaa kynnystä apua tarvitseville. Kunta voi omissa viestintäkanavissaan ja sosiaalisessa mediassa hyödyntää ehkäisevän päihdetyön kampanjoita, lisätä tietoa ja edistää keskustelua päihteistä ja pelaamisesta, mikä osaltaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja tottumuksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On tärkeää kiinnittää kuntalaisia osaksi yhteisöjä, jotka tukevat heitä tekemään kestäviä valintoja.

Kunta voi resursoida suojaaviin tekijöihin. Varmistetaan mielekästä tekemistä eri ikäisille ja eri elämän vaiheisiin, muun muassa harrastuksia ja tapahtumia, edistetään työllistymismahdollisuuksia ja varmistetaan osallisuuden kokemuksia. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kerrotaan järjestötoimijoille niistä tarpeista, joita kertyy hyvinvointiraportteihin. Usein järjestöt ovat hyvinkin muuntautumiskykyisiä. Monenlaista ennaltaehkäisevää toimintaa voidaan kehittää ja tarjota vapaaehtoisvoimin, jos työhön osoitetaan koordinointitukea, tiloja ja vähän taloudellista tukea.

Kunta voi resursoida päihdehaittojen riskitekijöihin, esimerkiksi yksinäisyyteen ennaltaehkäisevästi. Varmistetaan, että kunnassa on matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa erilaisiin tarpeisiin. Vertaistuella ja yhteisöön kuulumisella on iso merkitys kaikille ja erityisesti silloin, kun ihminen kokee erilaisia menetyksiä elämässään.

Kohtaamispaikat ovat toimineet kunnissa pitkälti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Veikkauksen tuotoista myöntämän tuen ja vapaaehtoistyön voimin. STEA-avustus tulee niukkenemaan ja kuntien apua tarvitaan, jotta kohtaamispaikkatoiminta turvataan. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten jalkautuminen ja vastaanottoajat kohtaamispaikoissa voisivat madaltaa monen ihmisen kynnystä kysyä apua varhaisemmassa vaiheessa.

Hyvinvointialueilla on kehitettävä liikkuvia kotiin vietäviä palveluita ja huomioitava koko maakunta. Hyvinvointityössä jokainen kunta ja jokainen kuntalainen on yhtä arvokas. Kuullaan myös häntä, joka on hiljaa.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on koonnut listan ehkäisevän päihdetyön toimintatavoista kunnan koko huomioiden. Kuntavaaliehdokas, kannattaa tutustua verkkosivuun: hyvinvointivaalit.fi. Ehkäisevä työ kannattaa, on kunnan koko mikä tahansa.

Miia Hietaniemi,

aluekoordinaattori

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry