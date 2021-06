Lukijan mielipide: Kuntapolitiikalla yhdenvertaista palvelua kaikille

Politiikan tekeminen niin kuntatasolla kuin valtakunnallisesti on yhteistyötä puolueiden kesken. Ratkaisujen aikaansaaminen edellyttää kykyä neuvotteluun ja kompromisseihin. Tärkeää on myös tahto kuulla asian kannalta keskeisten toimijoiden ääntä jo osana päätösten valmistelua. Parhaassa tapauksessa erityisesti heidän, joiden arkeen päätös tulee lopulta eniten vaikuttamaan.

Vaaliohjelmista voi lukea puolueiden keskeisimmät tavoitteet – asiat, jotka puolue toteuttaisi, jos sillä olisi valta päättää. Koska yksittäisellä puolueella on harvoin enemmistö kunnanvaltuustossa, syntyvät päätökset yhteistyönä. Invalidiliitto toivoo, että vammaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on kaikkia puolueita yhdistävä tavoite ja että joka kunnassa syntyisi konkreettisia yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä edistäviä päätöksiä tulevalla valtuustokaudella.

Kuntavaaleissa Invalidiliitto kiinnittää erityistä huomiota vammaisten ihmisten palveluihin. On tärkeä huomata, että vammaisten ihmisten kohdalla kyse ei ole vain vammaispalveluista, vaan ihan kaikista kunnan palveluista. Vammaiset ja eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset ovat yhtä lailla äitejä, isiä ja isovanhempia, lapsia ja nuoria. Perheellisiä, yksin eläviä. Heillä on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen, koulutukseen, työelämään ja harrastuksiin. Käydä kirjastossa, hammaslääkärissä, teatterissa ja uimahallissa. Olla asukkaita siinä missä muutkin kuntalaiset. Vammaiset ihmiset on siis huomioitava yhdenvertaisesti palvelunkäyttäjinä.

Invalidiliitto haastaa kuntavaaliehdokkaat kuuntelemaan vammaisia ihmisiä ja kysymään, miten kunnan tulisi kehittää palvelujaan huomioimaan myös vammaiset kuntalaiset. Kuntavaaliehdokkaat ovat isojen asioiden äärellä: jos heidät valitaan valtuustoon, he päättävät myös vammaisten ihmisten tarvitsemista palveluista tulevaisuudessa ja siitä että palvelut toimivat. Samalla he vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet vammaisilla ihmisillä on osallistua yhdenvertaisesti kaikkeen siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Monimuotoisissa valtuustoissa nähdään toivon mukaan tulevaisuudessa yhä useammin myös eri tavoin vammaisia ihmisiä päätöksentekijöinä.

Invalidiliitto haastaa äänestäjät kysymään ehdokkailta, mitä nämä aikovat tehdä sen eteen, että kunta olisi kaikille, myös vammaisille ihmisille, hyvä paikka elää.

Hanna Lahti,

järjestöasiantuntija,

Invalidiliitto

Mirva Kiiveri,

vastaava järjestöasiantuntija,

Invalidiliitto