Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Kauaskantoista tukea "rajojen takaa"

Kaupparekisteriin 7.2.1975 merkitty Nivalan Teollisuuskylä Oy:n perustamispäätös lienee Nivalan kunnassa tehty kuntahistorian paras päätös. Toki muitakin hyviä päätöksiä on tehty. Paras päätös Nivalan lähihistoriassa siksi, että onhan kolmella asiakasyrityksellä käynnistynyt teollisuuskylän toiminta kasvanut nykypäivään mennessä n. 100 yrityksen ja tuhannen työpaikan yhteisöksi. Mainitun kehityksen vaikutus Nivalan elinvoimaan on ollut ja on edelleen paikallisesti valtaisa.

Kun 1970-luvulla voimistunut maatalouden rakennemuutos vapautti maatalousvaltaisissa pitäjissä maatalouden piiristä runsaasti työvoimaa, syntyi huutava pula työpaikoista. Nivalassa teollisuuskylän aktiivinen kehittäminen on sitonut tästä työvoimareservistä merkittävän osan yritysten palvelukseen ja väestön muuttotappiot jäivät kohtuullisiksi.

Vuodesta 1995 vuoteen 2020 muuttotappio on kuitenkin kasvanut jo yhteensä noin 2500 henkilöön, jota menetystä on osittain paikannut syntyvyyden enemmyys ”poismuuttaneisiin” nähden. Ilman teollisuuskylää muuttotappioluku olisi merkittävästi suurempi.

Kun 1970-luvulla perustettujen teollisuuskylien sijaintipaikoista käytiin monilla alueilla kovaa kädenvääntöä, saattoi taustavaikuttajilla olla kilpailussa merkittävä rooli. Näin oli myös Kalajokilaaksossa.

Teollisuuskylän sijoittumisesta alueelle kävivät ankaraa kädenvääntöä ensisijassa Nivala ja Ylivieska. Molemmat kunnat olisivat halunneet teollisuuskylän ja sen mukanaan tuoman valtion tuen. Lopullisen teollisuuskylän sijaintipäätöksen teki silloisen keskustalaisen valtiovarainministeri Johannes Virolaisen esityksestä Sorsan hallitus.

Virolainen oli vaikeassa saumassa päätösesityksen tekemisessä, sillä olihan sekä Nivala että Ylivieska vahvoja keskustalaisia pitäjiä, eikä hän halunnut menettää puolueen puheenjohtajana kannatustaan kummankaan pitäjän keskustalaisten osalta. Niinpä ministeri Virolainen viisaasti siirsikin asian Kalajokilaakson keskustalaisten ”päätettäväksi” kysymällä alueen keskustalaisten kunnallisjärjestöjen kantaa teollisuuskylän sijoituspaikasta.

Vastauksen antamiseksi ministeri Virolaiselle keskustalaisten kunnallisjärjestöjen edustajat kokoontuivatkin Nivalaan v. 1974 muodostamaan asiasta yhteistä näkemystä. Nivalasta paikalla oli ainakin Lauri Rättyä ja kunnanjohtaja Antti Niemelä. Ylivieskan kunnallisjärjestöstä paikalla oli Palola ja mahdollisesti joku muukin. Kalajoelta olivat kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja Paavo Saari ja kunnallisjärjestön sihteerinä tämän kirjoittaja.

No, yhteistä näkemystä teollisuuskylän sijoituspaikasta ei Virolaisen toiveiden mukaisesti syntynyt, mutta syntyi kuitenkin enemmistöpäätön näkemys.

Nivalalaiset halusivat kylän Nivalaan ja ylivieskalaiset Ylivieskaan ja kun yhteistä näkemystä ei asiassa syntynyt, ratkaistiin se enemmistöpäätöksellä. Kalajokisilla taisi tuolloin olla pientä kissanhännänvetoa ylivieskalaisten kanssa, koska Paavo Saari totesi kalajokisten olevan sillä kannalla, että teollisuuskylä tulee sijoittaa Nivalaan.

Palola ei oikein sulattanut Saaren kantaa ja tiukkasi, että onko Kalajoen kunnallisjärjestössä asia ollut edes esillä. Saari ei kertonut oliko ollut vai ei, vaan totesi ykskantaan, että meillä, eli Saarella ja minulla, on tiedossa kunnallisjärjestön kanta asiaan.

No, kokoustajien kanta asiaan ei siitä enää käydyn lyhyen keskustelun aikana muuttunut miksikään ja ministeri Virolainen sai tehdyn kannanoton tiedokseen, jonka perusteella hän lienee hallituksessa esittänyt teollisuuskylän sijoittamispaikaksi Nivalaa.

Vaikea päätös ylivieskalaisille, sillä palaverin jälkeen käytiin Nivalan silloisen uuden uimahallin tiloissa virkistäytymässä, jonne ylivieskalaiset eivät osallistuneet.

Heikki Häyrynen

Kuntavaaliehdokas, Keskusta (sit.)

Nivala