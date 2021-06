Kokkolassa Storkohmon jäteasemalla Sokojantiellä on syttynyt tulipalo, joka on luokiteltu suureksi. Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen hieman ennen iltakymmentä.

Poliisi on sulkenut palopaikalle johtavat tiet ja käännyttää paikalle pyrkiviä autoilijoita pois. Puoli yhdeltätoista paikalla oli autoja jonoiksi saakka.

Keskipohjanmaa seuraa tilannetta.