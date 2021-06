Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Domea kovassa paketissa

Mollea duurissa! Ei huonoimpia iskulauseita. Se oli silti alku epäonnistuneelle kampanjalle myydä Rauni Mollbergin viimeinen teatterielokuva kansalle ihmisläheisenä komediana, sellaisena kuin Aika hyvä ihmiseksi. Hyvän tuulen juttuna kaupattu paljastui myrkylliseksi satiiriksi. Yleisö pettyi, jos edes vaivautui teatteriin. Pelattiin korkeilla panoksilla ja hävittiin.

Domea film noirissa! Karukoski on ottanut riskin. Uutta sarjaa katsellessa unohtaa tutun, sympaattisen ohjaajankuvan. Suoratoistokanavan The Beast Must Die on rouheaa Karukoskea kovassa paketissa. Sarjan kotimaassa Isossa-Britanniassa laatulehti Guardian antoi paljon tähtiä. Riski kannatti.

Kunhan me maanmiehetkin totumme uudenlaiseen Domeen, ihastumme varmasti jännärisarjan arvaamattomuuteen, joka esittelee toisen puolen kansainvälisestä ohjaajastamme.